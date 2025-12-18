Адвокат Лурье заявила о нежелании Долиной предоставлять суду справку из ПНД

Tекст: Катерина Туманова

«На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство о предоставлении этой справки, на что Долина через своего адвоката передала отказ в этом», – заявила в телеэфире адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко

Напомним, ранее стала известна кадастровая стоимость квартиры Долиной в Хамовниках. Певица продала квартиру в Москве, но затем добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье по оспариванию сделки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России готовит специальный обзор по пересмотру сделок с недвижимостью после широкого общественного резонанса вокруг «дела Долиной». Также Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из спорной квартиры.



