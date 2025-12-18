Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Адвокат Лурье заявила о нежелании Долиной предоставлять суду справку из ПНД
Адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале об отказе певицы предоставить суду справку из психоневрологического диспансера.
«На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство о предоставлении этой справки, на что Долина через своего адвоката передала отказ в этом», – заявила в телеэфире адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко
Напомним, ранее стала известна кадастровая стоимость квартиры Долиной в Хамовниках. Певица продала квартиру в Москве, но затем добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье по оспариванию сделки.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России готовит специальный обзор по пересмотру сделок с недвижимостью после широкого общественного резонанса вокруг «дела Долиной». Также Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из спорной квартиры.