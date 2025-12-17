Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из спорной квартиры
Мосгорсуд назначил рассмотрение вопроса о выселении Долиной из квартиры на 25 декабря
В Москве назначено заседание по делу о выселении Ларисы Долиной из квартиры, инициированное Полиной Лурье, оно состоится 25 декабря.
Московский городской суд рассмотрит иск о выселении певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры 25 декабря, передает ТАСС.
«Столичный суд назначил дату рассмотрения дела в части требований по спору между Долиной и Лурье. В Московский городской суд из Верховного суда Российской Федерации поступило на новое апелляционное рассмотрение в части требований гражданское дело по спору между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Заседание судебной коллегии назначено на 25 декабря 2025 года», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее стороны уже обращались в суд по поводу споров о праве пользования жилплощадью. Теперь ключевой вопрос – возможность выселения Долиной из квартиры, на которую претендует Полина Лурье. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России готовит специальный обзор по пересмотру сделок с недвижимостью после широкого общественного резонанса вокруг «дела Долиной».
Накануне Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.
Верховный суд направил дело о продаже квартиры на новое рассмотрение и сохранил за Долиной право проживания до решения апелляции.