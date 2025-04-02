Балтийский флот защитит нефтяные танкеры от санкций США

Эксперты назвали ответ Москвы на санкции США против танкеров в Балтийском море

Tекст: Анастасия Куликова

США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома в ходе переговоров с Россией по Украине из-за того, что именно Кремль будто бы «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на 3 из 10 баллов». По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на эти корабли приходится около 70% продаж российской нефти.

Кроме того, на днях в США сообщали о возможности ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если не будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий на Украине. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует слова Трампа NBC News.

«План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. При этом подобные инициативы ранее прорабатывали и Евросоюз, и страны НАТО.

Тогда в качестве обоснования блокировки рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник допускает, что в нынешнем случае речь может пойти о создании перечня кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

«Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков миллионов тонн нефти в год.

«Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

«Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем?

Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – акцентирует Юшков.

О вероятности начала военных действий предупреждает и экономист Иван Лизан. «Если американцы и европейцы начнут хаотично действовать на Балтике, то для России это станет ударом. Гарантировать проход танкеров придется силой: корабли Балтийского флота будут сопровождать и обеспечивать безопасность судов», – полагает эксперт.

«Пока же планы по блокировке "теневого флота" будут прорабатываться и обсуждаться, в том числе и в США. Делается это от безысходности. В свое время администрация Джо Байдена сильно подпортила жизнь команде Дональда Трампа, введя всевозможные санкции против Москвы. Сегодня в арсенале нынешнего главы Белого дома осталось не так много инструментов давления», – пояснил экономист.

Впрочем, он не исключает, что дело может дойти до террористических атак против танкеров. На этом фоне аналитик напомнил о затонувшем сухогрузе Ursa Major. «Другими словами, возможен сценарий давления на нас, при котором корабли начнут минировать и потом их подрывать. Это требует дополнительного анализа наших возможных ответных действий», – считает Лизан.

В случае, если США будут задерживать корабли с легальным грузом в виде российских ресурсов, это станет вопиющим нарушением международного права,

сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Подобное самовольство может быть допущено только при условии транспортировки вооружений. Но даже при таких условиях действовать необходимо под эгидой ООН», – уточняет он.

«Поэтому Штаты играют с огнем. Если они попытаются ограничить движение нашего флота через глобальные институты, Москва инициирует схожие процессы уже в отношении американских кораблей. Для них это станет чувствительным ударом, ведь численность танкеров у США крайне велика», – добавил собеседник.

«Кроме того, Вашингтон может спровоцировать крайне опасные столкновения двух великих держав. Россия не станет терпеть каких-либо указаний в свой адрес. Москва обязательно организует системы морских конвоев, которые будут сопровождать наши торговые суда. У ВМФ достаточно широкий арсенал воздействия на потенциальных недоброжелателей», – рассуждает депутат.

«Агрессивная риторика Трампа дает обратный эффект. Россия не боится его заявлений, но лишь преисполняется решимостью продолжить отстаивать национальные интересы. Поэтому Белому дому не стоит прибегать к столь провокационным угрозам. Это не идет на благо начавшемуся между нашими странами диалогу», – заключил Колесник.