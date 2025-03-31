Трамп пугает Китай и Индию «иранскими» санкциями за российскую нефть

Эксперты оценили угрозы Трампа о вторичных санкциях против покупателей российской нефти

Tекст: Егвений Поздняков

Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы в 25-50% на всю российскую нефть. В интервью телеканалу NBC News он рассказал, что США могут пойти на данный шаг, если Вашингтон и Москва «не смогут договориться о прекращении кровопролития на Украине». Он также уточнил, что ограничения могут подразумевать и вторичные пошлины для компаний, использующих ресурсы России.

До этого сообщалось, что Трампа разозлила и «взбесила» критика Владимира Зеленского со стороны президента России. Резкое неприятие американского лидера вызвали слова Путина о введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН. При этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что многие материалы, указывающие на гнев республиканца, не содержали его прямых цитат.

«Часть упомянутых высказываний были даны в пересказе», – уточнил он. Представитель Кремля добавил, что Путин остается полностью открытым для общения с Трампом: при необходимости их разговор будет организован оперативно. Это подчеркивает стремление России поддерживать диалог с США на высшем уровне даже в условиях сложной международной обстановки.

Примечательно, что на смену риторики главы Белого дома обратили внимание и американские СМИ. Так, газета The Wall Street Journal отмечает, что в последнее время влияние агрессивно настроенных к Москве советников Дональда Трампа значительно увеличилось. Причина происходящего – затягивание переговоров по конфликту на Украине.

В экспертном сообществе называют гневную реакцию Трампа предсказуемой. Так, Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, пишет, что слова российского лидера фактически поставили под сомнения полномочия властей Украины для заключения «сделки по ресурсам» с США.

«Впрочем, если посмотреть на ситуацию более оптимистично, то можно ведь использовать этот сигнал от Путина как инструмент давления для ускоренного принуждения Киева к заключению этого соглашения», – считает Чеснаков. Однако вполне возможно, что угрозы Белого дома в первую очередь направлены на американскую аудиторию.

«Дипломатический и коммуникационный стиль Трампа заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Также Трамп акцентирует внимание на введении двойных пошлин на экспорт нефти из России. «Он надеется показать, что именно США держат ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

«Россия же видит ситуацию в ином свете. Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, мы будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – говорит Ткаченко.

США не в первый раз угрожают ужесточить ограничения в сфере энергетики,

напоминает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. «Однако оказать значительное влияние на рынок ресурсов Вашингтон не сумеет», – добавил он.

По его мнению, речь идет о санкциях «иранского типа»: запреты будут касаться не продавца (Москвы), а потребителей ее нефти. В первую очередь решение Белого дома станет ударом для КНР и Индии, в импорте которых российское сырье занимает колоссальную долю.

«Однако эти страны не смогут скорректировать собственную структуру закупок. Фактически, мы являемся для них безальтернативными поставщиками. Найти другое государство, готовое предлагать нефть в таких же объемах по таким же ценам, практически невозможно. Поэтому Пекин и Нью-Дели продолжат сотрудничество с Москвой даже после введения санкций», – полагает собеседник.

«Способов обхода ограничений США масса.

Например, получаемую нефть можно прописывать как "малайзийскую". То есть идея Трампа обречена на провал: государства – импортеры ресурсов заинтересованы в их обходе, а рычагов давления на них у Белого дома нет», – акцентирует Митрахович.

Россия точно не станет менять свою политику из-за угроз Трампа, считает экономист Иван Лизан. «На долю Америки приходится ничтожно малые объемы поставок отечественной нефти. Для нас этот рынок не имеет принципиального значения. Поэтому даже соблюдение ограничений в США на Москве особо не отразится», – добавляет он.

«К тому же, мы и наши партнеры уже научились адаптироваться к гораздо более жестким ограничениям. Конечно, в ближайшее время от Штатов стоит ждать и других угроз, поскольку желаемое ими перемирие на Украине не по нашей вине откладывается на неопределенный срок. Однако мы готовы к давлению с любой стороны», – заключил Лизан.