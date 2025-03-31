Песков: СМИ не приводили прямых цитат Трампа о злости на Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в сообщениях СМИ о якобы злости Дональда Трампа на Владимира Путина из-за его слов о Владимире Зеленском отсутствуют прямые цитаты американского лидера. По словам Пескова, информация была представлена в пересказе, что делает ее непроверенной.

Песков подчеркнул на брифинге: «Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты». Он отметил важность точного отображения высказываний в СМИ, чтобы избежать дезинформации.

Также Песков заявил, что президент Владимир Путин готов к контактам с Дональдом Трампом. По его словам, Путин остается полностью открытым для общения с американским лидером, при необходимости их разговор будет организован оперативно. Это подчеркивает стремление России поддерживать диалог на высшем уровне даже в условиях сложной международной обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперты отметили, что слова Путина о нелегитимности Зеленского могли «разозлить» Трампа, так как это дает повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам.

Москва пригрозила свернуть диалог с США по украинскому кризису, если условия дипломатического урегулирования не будут ей выгодны, а у России явное преимущество на линии фронта.