Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Песков: СМИ не приводили прямых цитат Трампа о злости на Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы «злости главы США Дональда Трампа на президента РФ Владимира Путина» из-за его слов о Владимире Зеленском не содержат прямых цитат и являются пересказом.
Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в сообщениях СМИ о якобы злости Дональда Трампа на Владимира Путина из-за его слов о Владимире Зеленском отсутствуют прямые цитаты американского лидера. По словам Пескова, информация была представлена в пересказе, что делает ее непроверенной.
Песков подчеркнул на брифинге: «Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты». Он отметил важность точного отображения высказываний в СМИ, чтобы избежать дезинформации.
Также Песков заявил, что президент Владимир Путин готов к контактам с Дональдом Трампом. По его словам, Путин остается полностью открытым для общения с американским лидером, при необходимости их разговор будет организован оперативно. Это подчеркивает стремление России поддерживать диалог на высшем уровне даже в условиях сложной международной обстановки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.
Эксперты отметили, что слова Путина о нелегитимности Зеленского могли «разозлить» Трампа, так как это дает повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам.
Москва пригрозила свернуть диалог с США по украинскому кризису, если условия дипломатического урегулирования не будут ей выгодны, а у России явное преимущество на линии фронта.