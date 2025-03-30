  • Новость часаТрамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему рядом с войной растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    4 комментария
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

    28 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    @ Stephanie Lecocq/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

    «Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

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    28 марта 2025, 12:14 • Новости дня
    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

    Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Берлин доверил американской стороне около 37% своего золотого резерва. При стремительном ухудшении отношений между странами хранить этот запас в Соединенных Штатах кажется рискованным. Однако Вашингтон не станет возвращать немцам слитки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Германии призвали вернуть золотой запас из США.

    «Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

    Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

    Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

    На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

    Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

    При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

    Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

    «Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

    По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

    Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

    Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    28 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявили в Белом доме, комментируя предложение ввести внешнее управление на Украине.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина о возможности внешнего управления Украиной заявил: «Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине могло бы способствовать проведению демократических выборов в стране. По его словам, это позволило бы привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы вести переговоры о мире и подписании соответствующих документов. Путин уточнил, что это «только один из вариантов».

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

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    29 марта 2025, 13:06 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности
    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Китай не готов присоединиться к переговорам по стратегической стабильности с Россией и США.

    По его словам, Китай не готов присоединиться к возможным переговорам между Россией и США по стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что Пекин придерживается позиции, что на данный момент уровень их вооружений не сопоставим с арсеналами США и России.

    Он также добавил, что китайская сторона имеет четко артикулированную позицию относительно участия в вопросах контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений.

    Согласно мнению Китая, пока уровень их вооруженных сил не позволяет вести подобные переговоры на равных условиях с Вашингтоном и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность противостоять Америке в любом конфликте, включая торговую войну, если США выберут такой путь

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    28 марта 2025, 03:48 • Новости дня
    Киев: Перемирие в Черном море не касается российских военных кораблей
    Киев: Перемирие в Черном море не касается российских военных кораблей
    @ Friedemann Kohler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

    Как заявил Тихий, после обсуждения с США в Киеве «убеждены», что договоренности касаются «и гражданского судоходства, и портов». «И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», – приводят его слова украинские СМИ.

    Напомним, Россия и США договорились о мерах по обеспечению безопасности судоходства в акватории, неприменению силы в отношении торгового флота и запрету использования коммерческих кораблей в военных целях.

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    29 марта 2025, 13:57 • Новости дня
    Российский Ил-38Н пролетел рядом с авианосцем США

    Появились кадры пролета Ил-38Н ВМФ РФ рядом с авианосцем Carl Vinson ВМС США

    Российский Ил-38Н пролетел рядом с авианосцем США
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский противолодочный самолет Ил-38Н «Новелла» пролетел на сверхмалой высоте рядом с авианосцем Carl Vinson ВМС США, сопровождаемый истребителями F-35C и F/A-18.

    Российский противолодочный самолет Ил-38Н «Новелла» совершил эффектный пролет на сверхмалой высоте рядом с американским авианосцем Carl Vinson ВМС США, передает «РГ. Русское оружие».

    Кадры этого события были сняты американскими моряками и опубликованы в сети. Ил-38Н сопровождали истребители пятого поколения F-35C Lightning II слева и палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet справа.

    Самолет Ил-38Н «Новелла», разработанный в СССР в 1970-е годы, предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок, морской разведки, поисково-спасательных операций и установки минных заграждений. Также он может нести тактическое ядерное оружие.

    Снятые кадры продемонстрировали близкое расстояние между Ил-38Н и американскими истребителями, что подчеркнуло профессионализм пилотов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации.

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    28 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Полянский заявил об «окне возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»
    @ Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия считает, что достигнутые с США соглашения открывают окно возможностей для реализации меморандума ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что соответствующий документ был подписан в 2022 году в рамках зерновой сделки между ООН и Россией, но из-за позиции Запада его выполнение оказалось затруднено, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что сейчас существует «окно возможностей» для реализации этой части сделки, и выразил надежду на полное осуществление зерновой сделки в будущем. Он указал, что в настоящее время ему неизвестно о каких-либо новых соглашениях, включающих ООН в вопросы безопасности судоходства в Черном море.

    «Возможно, новый механизм будет более успешен, если дело дойдет до его реализации, потому что пока, как я понимаю, европейская и украинская стороны полностью исключают любую возможность снятия санкций с вовлеченных российских предприятий», – сказал он, добавив, что есть еще «много вопросов», которые требуют решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.

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    29 марта 2025, 14:44 • Новости дня
    В Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев выразил разочарование от переговоров Украины с США, заявив, что они закончились поражением, сравнимым с игрой 5:0.

    По его словам, недавние переговоры Украины с США, прошедшие в Саудовской Аравии, завершились поражением для Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», – подчеркнул Елисеев.

    Он также добавил, что Киев не получил желаемых результатов и более благоприятных условий для своей страны.

    Бывший дипломат выразил сожаление по поводу того, что Украина не смогла укрепить свои позиции на переговорах с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия.

    Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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    28 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    @ Christian Ohde/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждалось восстановление SWIFT для Россельхозбанка, к которому США отнеслись спокойно, сообщил сенатор и член российской делегации Григорий Карасин.

    По его словам, на переговорах между экспертными группами России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались важные вопросы, включая восстановление системы SWIFT для Россельхозбанка, к чему американцы отнеслись спокойно, передает РИА «Новости».

    Карасин подчеркнул, что основной задачей встречи была безопасность судоходства в Черном море и обеспечение возможности использования российскими судами портов для сельскохозяйственного экспорта.

    Он отметил, что обсуждаемые вопросы касались как безопасности, так и финансовых аспектов сотрудничества.

    Сенатор также рассказал, что обсуждение этих тем прошло конструктивно, стороны смогли донести свои позиции. Несмотря на ряд сложных моментов, диалог продолжался в духе взаимопонимания, что, по словам Карасина, является важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и США.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.

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    27 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    США перестали платить взносы в ВТО

    Reuters: США приостановили взносы в ВТО

    США перестали платить взносы в ВТО
    @ Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США временно приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках усилий по сокращению федеральных расходов, пишет Reuters.

    Три источника в торговой сфере сообщили агентству Reuters, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа приняла решение приостановить взносы во Всемирную торговую организацию. Эта мера является частью более широкой программы администрации по сокращению государственных расходов и переоценке международных обязательств.

    Администрация Трампа видит в международных организациях, таких как ВТО, угрозу своей экономической политике под лозунгом «Америка прежде всего». В рамках этой стратегии США планируют выйти из некоторых организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и снизить финансирование других.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ, если организация изменит свои подходы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан.

    Коментарии (5)
    30 марта 2025, 01:30 • Новости дня
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД рассказал о возможности создания временной международной администрации на Украине через ООН, ссылаясь на исторические прецеденты и необходимость согласования условий между сторонами.

    МИД РФ подробно объяснил механизмы, с помощью которых может быть создана временная международная администрация на Украине под эгидой ООН.

    Как сообщает ТАСС, директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие прецеденты имели место в прошлом, например, в Камбодже и Восточном Тиморе.

    Логвинов отметил, что формально ООН не имеет единого механизма для создания таких администраций, но исторический опыт показывает, что передача территорий под временное управление предполагает несколько этапов. Важнейшим из них является достижение соглашения между сторонами конфликта о передаче полномочий ООН, что может происходить напрямую или через посредников.

    Далее, по словам Логвинова, следует обращение к ООН с просьбой о создании временной администрации. Это обращение может исходить от одной или обеих сторон конфликта, либо от посредников, и включает согласованные параметры урегулирования. Совбез ООН затем поручает генсекретарю разработать конкретные модальности администрации, что требует поддержания документов членами Совбеза.

    На завершительном этапе генсекретарь ООН готовит доклад по параметрам временной администрации, который включает штатное расписание и бюджет. Совбез принимает окончательное решение по созданию администрации, согласуя его с постоянными членами.

    Президент России Владимир Путин ранее упоминал о возможности введения временного управления на Украине, ссылаясь на международную практику и прецеденты. Он предложил обсудить эту возможность с международными партнерами, включая США и европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не поднимал вопрос о введении внешнего управления на Украине, что подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и ясной.

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    27 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Названы возможные сроки новых переговоров России и США

    Стало известно о сроках новых переговоров России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Россией и США по украинскому вопросу могут продолжиться в Эр-Рияде в апреле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что консультации продолжаются в техническом ключе, но организационные аспекты будущих переговоров пока обсуждаются.

    На этой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, которые продлились 12 часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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