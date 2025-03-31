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    Попрошайничество Украины достигло космических масштабов
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Президент Финляндии обсудил с Трампом строительство ледоколов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    11 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня

    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

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    30 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска предотвратили атаку украинских беспилотников на «Турецкий поток», сообщил глава МИД России Сергею Лавров венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

    Как передает РИА «Новости», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Сергей Лавров проинформировал венгерскую сторону о том, как российские воздушно-космические силы предотвратили атаку беспилотников из Украины на газопровод «Турецкий поток».

    Сийярто отметил, что Лавров сообщил об этом в ходе недавних дипломатических переговоров. Министр добавил, что такие действия обеспечивают безопасность ключевой энергетической инфраструктуры, которая имеет стратегическое значение для Европы.

    «Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру 'Турецкого потока' с территории Украины», – процитировал слова Лаврова венгерский министр.

    Сийярто также подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и защитить энергопоставки для европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская» и предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры «сообщили» в Министерстве обороны России.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    30 марта 2025, 17:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News предупредил о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

    Он подчеркнул, что если договоренность не будет достигнута, то последуют бомбардировки, которых «никогда раньше не видели», передает РИА «Новости».

    В рамках беседы с телеканалом Трамп отметил, что на данный момент Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры. Он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь, однако выразил уверенность в том, что его заключение крайне важно для предотвращения конфликта.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответном письме Трампу сообщил, что Иран отказывает США в прямых переговорах по ядерной программе, оставляя возможность для диалога только через посредничество третьих стран.

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    30 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы

    Политолог Скачко: Идея Зеленского о космических войсках может впечатлить фон дер Ляйен

    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея о создании украинских космических войск рассчитана на получение европейского финансирования, а не на реальный результат. Неудачу проекта Киев, как всегда, спишет на войну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны Украины объявило о создании управления космической политики.

    «Раньше в Днепропетровске работал завод «Южмаш», делавший ракеты-носители. После развала Советского Союза страна участвовала в техническом сотрудничестве с рядом зарубежных партнеров, например, с Бразилией. Но для того, чтобы поддерживать работу на таком уровне, нужны политическая воля, деньги и ум. У Киева ничего этого не нашлось. Поэтому днепропетровский ракетно-космический кластер еще при президенте Леониде Кучме начал делать кастрюли и сковородки», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «У Владимира Зеленского две причины для объявления о подобных инициативах. Во-первых, он рассчитывает на часть из тех 800 млрд евро, которые европейцы непонятно откуда возьмут для укрепления своей обороны. На Банковой надеются убедить Брюссель в том, что украинская космическая программа напрямую соотносится с европейскими интересами безопасности. Можно сказать, попрошайничество Украины выросло до космических масштабов», – пояснил собеседник.

    «Вторая причина – догнать и перегнать Россию во всем, в том числе и в космосе. Киев надеется привлечь европейцев якобы оставшимися на «Южмаше» нереализованными советскими или даже своими разработками. Конечно, после китайцев там ничего не осталось. Но, например, Урсулу фон дер Ляйен Зеленский вполне может впечатлить такой инициативой и получить пару первых траншей. А затем неудачу проекта можно списать на войну», – добавил он.

    Ранее стало известно, что Минобороны Украины создало управление космической политики, которое организует взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны и будет способствовать созданию космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

    «У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили на Украину, а это еще и создание космических войск», – приводит ее слова ТАСС.

    Спикер отметила, что оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с силами обороны.

    Черногоренко добавила, что до 2030 года Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

    Также сообщалось, что лидеры стран ЕС приняли решение выделить 800 млрд евро на оборонные нужды в течение четырех лет с целью усиления обороноспособности Европы к 2030 году. Помимо этого, Еврокомиссия намерена выделить 150 млрд евро в виде кредитов для усиления обороноспособности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому нужна милитаризация Европы.

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    30 марта 2025, 20:49 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном выдвижении на третий срок вопреки конституции США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что не шутит о возможности баллотироваться на третий срок президента, несмотря на запрет по конституции страны.

    Он подчеркнул, что существуют методы обойти 22-ю поправку конституции, запрещающую третий президентский срок, и добавил, что его слова не являются шуткой.

    Трамп отметил, что многие поддерживают его идею о третьем сроке, но пока он считает, что время для окончательного решения еще не пришло. Он указал, что у него есть стратегии, которые могут позволить ему продолжить политическую карьеру на таком уровне.

    Когда телеканал задал вопрос о возможности, что нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс может баллотироваться на пост главы государства, а затем передать должность Трампу, он ответил, что это один из возможных вариантов.

    Ранее сообщалось, что вокруг Трампа выстраивается культ личности, несмотря на то, что он почти ничего не успел сделать. Также сообщалось, что от Трампа в 2025 году ожидают более агрессивную внешнюю политику и значительные изменения в экономике.

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    30 марта 2025, 04:14 • Новости дня
    Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Миннесоте

    Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Миннесоте, пассажиры и экипаж погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бруклин-Парке, штат Миннесота, небольшой самолет упал на жилой дом, все на борту погибли, но жители дома не пострадали.

    Небольшой самолет потерпел крушение в американском городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, сообщает NBC со ссылкой на местные власти. Самолет упал на жилой дом, в результате чего все пассажиры и члены экипажа на борту погибли. Возник пожар, который, однако, не причинил вреда жителям дома.

    На данный момент количество людей на борту остается неизвестным. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США займутся расследованием этого инцидента. Первоначальные данные указывают, что происшествие произошло в субботу вечером.

    Пока не поступало информации о причинах крушения. Специалисты из NTSB и FAA планируют провести детальный анализ места происшествия и обломков самолета с целью выяснения всех обстоятельств.

    Местные власти в данный момент сосредоточены на ликвидации последствий крушения и оказании необходимой поддержки жителям затронутого района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж вертолета Black Hawk мог не расслышать указания диспетчера из-за нажатой клавиши микрофона, что стало роковым в момент аварии в Вашингтоне.

    В пятницу над вашингтонским аэропортом Рональда Рейгана авиалайнер Airbus A319 рейса Delta, направлявшийся в Миннеаполис, едва не столкнулся с истребителем Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США, что вынудило авиадиспетчеров вмешаться.

    Транспортный самолет FedEx в США совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка после столкновения с птицей, вызвавшего возгорание двигателя.

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    30 марта 2025, 18:01 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о планах США вернуть с Украины 184 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский депутат Александр Дубинский заявил, что США планируют вернуть 184 млрд долларов с Украины за предоставленную помощь, используя доходы от ресурсов страны.

    Дубинский, находящийся под следствием за госизмену, сообщает, что США намерены вернуть средства, предоставленные в рамках помощи Украине, через фонд восстановления. По мнению Дубинского, с 2022 года Вашингтон предоставил Киеву 184–187 млрд долларов, из которых большая часть не зафиксирована как долг, передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского, говорится, что фонд восстановления будет работать с отрицательным балансом, и для его погашения предлагается ввести стимулирующий процент в размере 4%. Это позволит ускорить выплату обязательств Украины.

    Дубинский также пишет, что только 7.8 млрд долларов из последнего пакета помощи на сумму 60 млрд долларов были официально зафиксированы как кредит. Для легализации остальных сумм требуется решение Верховной рады, которое еще не принималось.

    В сообщении депутата подчеркивается, что США, используя офшорную зону в штате Делавэр, создают общий фонд для инвестиций в Украину. По условиям соглашения, Украина будет обязана довести баланс фонда, на сегодняшний день составляющий минус 184 млрд долларов, до нуля, выплачивая 4% от прибыли в качестве обязательного взноса.

    Ранее министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что соглашение формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

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    30 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    СМИ сообщили о ликвидации швейцарского наемника в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Двадцатипятилетний швейцарский гражданин, воевавший в интернациональном легионе ВСУ, был ликвидирован в декабре 2024 года в Курской области, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.

    Молодой человек, чье имя не раскрывается, вступил в так называемый «украинский интернациональный легион» в июне 2024 года, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ликвидированный был южноамериканского происхождения и был усыновлен швейцарской семьей в раннем детстве. После смерти приемной матери в подростковом возрасте он несколько раз попадал в психиатрические учреждения. Источники описывают его как жестокого человека.

    Швейцарская сторона подтвердила его смерть 12 февраля. Несмотря на запрет на участие осужденных в иностранных армиях, ему удалось вступить в ВСУ. В Instagram он делился страхами о том, что может не вернуться после отправки в Курскую область.

    В настоящий момент неизвестно, сколько швейцарцев сражаются на стороне ВСУ. В Швейцарии участие в иностранных армиях запрещено и карается штрафами или тюремным заключением до трех лет.

    Ранее МИД Швейцарии впервые официально подтвердил смерть швейцарского гражданина, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Швейцарии попали под подозрение 13 человек за участие в наемничестве на Украине.

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    30 марта 2025, 21:18 • Новости дня
    В Киеве мужчина избил женщину за прослушивание русских песен

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве мужчина набросился на женщин, отдыхающих в беседке, за прослушивание русских песен, включая композиции группы «Руки Вверх!» и певца Валерия Меладзе, сообщает украинское издание «Страна».

    Инцидент произошел в одной из зон отдыха Киева, где группа женщин устроила пикник в беседке. ВИздание пишет, сто мужчина подошел к женщинам и стал делать агрессивные замечания за их музыкальный выбор, передает РИА «Новости».

    В какой-то момент конфликт перерос в физическое насилие – мужчина начал трясти одну из женщин и ударил ее по голове. При этом он выражался нецензурной бранью, выражая недовольство тем, что женщины слушают песни на русском языке.

    Музыка, вызвавшая недовольство мужчины, включала в себя популярные композиции группы «Руки Вверх!» и известного певца Валерия Меладзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, писатель и историк Андрей Полонский сообщал, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру, ввергнув страну и народ в провинциализм и отказ от предыдущих достижений.

    Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

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    30 марта 2025, 05:21 • Новости дня
    Российский Ми-28НМ уничтожил объекты ВСУ в Курской области

    Российский вертолет Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил личный состав ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные вертолетчики России на Ми-28НМ нанесли ракетный удар по ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику, как сообщило Минобороны.

    Российские вертолетчики на Ми-28НМ нанесли точный ракетный удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области, передает РИА «Новости». В результате все цели были уничтожены, подтвердили в Министерстве обороны РФ.

    Удар был нанесен экипажем армейской авиации в составе смешанной тактической группы. Летчики использовали авиационные ракеты для поражения заданных целей в рамках поддержки подразделений группировки «Север». После нанесения удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование и отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.

    Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей, добавив, что операция прошла успешно. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие подготовку вертолета на аэродроме, его полет и нанесение удара, а также возвращение на базу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ударные вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ, скрывающемуся в лесах Курской области. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию украинских подразделений в приграничной зоне Курской области, уничтожив бронетехнику и личный состав. Российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    30 марта 2025, 04:55 • Новости дня
    Объявлено о планах разминирования 112 населенных пунктов в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области запланировано разминирование 112 населенных пунктов, в которых продолжают находить взрывоопасные предметы, включая те, что произведены странами НАТО.

    Как сообщает РИА «Новости», исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области подполковник Александр Румянцев заявил, что в регионе предстоит разминировать 112 населенных пунктов. В перечень объектов для первоочередного разминирования включено 122 населенных пункта. По словам Румянцева, на сегодняшний день уже разминировано 10 населенных пунктов, а работы продолжаются еще в 20.

    Румянцев отметил, что во время разминирования ежедневно обнаруживается большое количество взрывоопасных предметов, в том числе и производства стран НАТО. Это подчеркивает опасность и сложность задачи, стоящей перед саперами.

    Для обеспечения безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Ведутся подготовительные работы по полному разминированию территорий, ранее подвергшихся атаке.

    Ранее подразделения ВСУ перешли в наступление на Курскую область 6 августа 2024 года, но их продвижение было остановлено. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области специалисты МЧС успешно нейтрализовали свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, включая авиабомбы и беспилотники.

    Военные инженеры нашли запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», угрожающие жизни местных жителей. Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

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    30 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    The Economist сообщил о возможных выборах на Украине летом

    The Economist сообщил, что летом на Украине могут пройти выборы президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Текущим летом на Украине могут пройти президентские выборы после отмены военного положения, о чем сообщил The Economist со ссылкой на источники.

    Источники издания сообщили, что для организации выборов необходимо предварительно отменить военное положение. «На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что планы по проведению выборов зависят от прекращения боевых действий и отмены военного положения как первого этапа избирательного процесса. Хотя источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, большинство из них указывают на лето.

    Также стало известно, что Владимир Зеленский планирует снова участвовать в президентских выборах, если они состоятся.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.

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