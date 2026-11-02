В Петербурге задержали ранившего девушку ножом мужчину

В центре Петербурга задержали мужчину за нападение с ножом на девушку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел вечером в субботу у дома на Малой Морской улице. Нетрезвый юноша ударил 22-летнюю девушку ножом в лицо во время конфликта, причины которого выясняются, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Подозреваемый был задержан по горячим следам в Кирпичном переулке. Полицейские изъяли на месте происшествия нож с обломанным лезвием.

В Главном следственном управлении СК по Петербургу сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство после нападения с ножом в торговом центре Краснодара. В том же месяце ведомство завело дело о покушении на убийство после нападения с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве. В 2025 году уголовное дело о покушении на убийство возбудили после нападения школьника на учительницу в Петербурге.