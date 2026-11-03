Политолог Шеслер: На Украине каждый житель в любую минуту может оказаться в руках мучителей

Tекст: Олег Исайченко

«Для большинства украинских обывателей события в Петропавловской Борщаговке стали настоящим шоком», – отметила политолог Лариса Шеслер. По ее словам, до этого многие не хотели признавать, что Украина – не только государство, действия которого причиняют страдания жителям Донбасса, Новороссии и Крыма, но и страна, угнетающая собственных граждан.

Теперь они были вынуждены открыть глаза и признать, что по всей Украине распространена сеть пыточных, где людей удерживают без суда, следствия и какой-либо правовой защиты. Как указала собеседница, больше всего украинцев поражает то, что подобные события происходят именно в Киеве – столице, жители которой считают себя борцами за права и демократию.

«На самом деле каждый гражданин – всего лишь раб, который в любую минуту может оказаться в руках мучителей», – уточнила Шеслер. Она назвала характерным то, что скандал с тайной тюрьмой сопровождается межэлитными разборками.

«Кирилл Буданов** (признан террористом и экстремистом) неслучайно заявляет о недопустимости подобных явлений. Идет борьба между элитными группами: ГУР и СБУ, армией и НАБУ. Каждая сторона стремится извлечь из ситуации собственную выгоду», – считает эксперт.

Причем противостояние внутри украинских элит носит крайне ожесточенный характер, ведь речь не просто о деньгах, а о миллиардах, поступающих на Украину с Запада. «В ход идут взаимные обвинения в коррупции, а теперь и в бессудных задержаниях, незаконных удержаниях и пытках людей», – добавила политолог. По ее прогнозам, конфликт Буданова с «Азовом*» (запрещенная в России террористическая организация) постараются замять – его будут всячески сглаживать и не выносить на публику.

«Открытая конфронтация крайне невыгодна Владимиру Зеленскому. Ему важно представать перед мировой общественностью способным консолидировать «патриотические» круги. А ситуация, при которой отъявленные «патриоты» враждуют и фактически противостоят друг другу, подрывает такой образ «объединяющей фигуры». Поэтому он будет прилагать все усилия, чтобы сгладить разногласия и не допустить широкой огласки», – детализировала спикер.

Тем не менее подобные конфликты будут периодически вспыхивать вновь, потому что пыточных на Украине множество. «Практически каждое подразделение, аналогичное «Скале» или «Азову», и отделения военкомата располагают собственными местами незаконного удержания людей. И власти не станут выявлять, закрывать или ликвидировать все», – рассуждает Шеслер.

«В результате ситуация с соблюдением прав человека на Украине будет лишь усугубляться. При этом в Киеве будут замалчивать подобные ситуации, чтобы они не привлекали пристального внимания западных партнеров», – добавила политолог. На этом фоне она подчеркнула важность проведения денацификации.

«Украина стала поистине репрессивным государством. Страна на практике возводит в норму расправу над несогласными. Именно поэтому ведется СВО, и именно поэтому Украина должна быть денацифицирована. Важно полностью исключить возможность возрождения на украинской территории идеологии нацизма и фашизма», – заключила Шеслер.

В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

По некоторым данным, там располагается неофициальная тюрьма первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация). В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из дома и отдали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему молодой человек оказался в здании.

На место также прибыла машина скорой помощи. Медработник сообщил, что ей прислали ролик, на котором видно, что люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди не пустили медиков внутрь. У дома начались потасовки. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

На месте акции также были неизвестные мужчины в штатском, которые нападали на протестующих. Один из них ударил ногой в живот журналиста. После потасовок, стрельбы и широкой огласки происходящего в СМИ медикам разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них находится в тяжелом состоянии.

«В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход «пыточной». Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», – приводит ТАСС слова источника в пророссийском подполье.

По его словам, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – добавили в подполье.

Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом «временным пунктом дислокации» и признал, что на его территории также держат мобилизованных. Силовики согласились отпустить в больницу всех мужчин для проверки здоровья.

Во время конфликта к зданию подъехал руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня». В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что по ситуации в Петропавловской Борщаговке назначена проверка. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

Смотрите кадры попыток штурма дома, в котором удерживали десятки мужчин, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.