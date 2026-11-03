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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    11 комментариев
    3 ноября 2026, 16:12 • Новости дня

    На «Госуслугах» появилась возможность сменить мобильного оператора

    На «Госуслугах» появилась возможность сменить мобильного оператора
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россияне получили возможность подать заявку на смену оператора мобильной связи с сохранением номера через портал «Госуслуги», сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

    «Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на «Госуслугах», – сообщает Минцифры в Max. Заявка будет автоматически передана независимому оператору базы данных перенесенных номеров для проверки.

    К новому сервису уже присоединились операторы «большой четверки» и другие компании. Традиционные способы переноса номера через сайт или при визите в офис оператора продолжают работать.

    Для оформления заявки пользователю нужно зайти в профиль на портале, открыть раздел «Сим-карты», выбрать номер и следовать инструкциям. После успешной проверки новый оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и подписания договора, которое можно оформить в том числе дистанционно через приложение «Госключ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители операторов связи и крупнейших банков договорились отложить блокировку немаркированных звонков от финансовых организаций.

    В четверг глава Минцифры Максут Шадаев предложил блокировать на уровне операторов связи все сим-карты мошенников.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    3 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Мединский возглавил делегацию России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский останется руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Встреча представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», – сказал Песков.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    2 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Команда проекта «Московское долголетие», состоящая из москвичей старшего поколения, одержала победу над сборной молодых блогеров со счетом 13:10 на турнире по Counter-Strike 2.

    Матч прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы. Старшее поколение представляли пять жителей столицы в возрасте от 55 до 64 лет.

    Им противостояла сборная зумеров, в которую вошли блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак. По ходу игры на помощь молодежной команде пришел популярный стример Recrent, который заменил Сарокина, однако это не помогло им одержать победу.

    «Таким соперникам и проиграть не обидно. В какой-то момент мы напряглись, сказали друг другу, что надо собраться и обыграть их, но у нас так и не получилось», – признался Лутчак.

    Участник команды победителей Юрий Кононов отметил, что ключевым преимуществом старшего поколения стали жизненный опыт и неделя совместной подготовки. По словам другой участницы сборной Ирины Макаровой, появление профессионального стримера в команде противника только раззадорило игроков «Московского долголетия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.

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    3 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Умер народный артист России Дуров
    Умер народный артист России Дуров
    @ vk.ru/uldramtheatre

    Tекст: Дарья Григоренко

    Почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет, сообщило правительство региона.

    На 87-м году жизни ушел из жизни ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра, народный артист России, почетный гражданин региона Алексей Дуров, сообщило правительство Ульяновской области в Max.

    «Многогранный талант, преданность искусству и яркие роли Алексея Дурова оставили след в истории российского театрального искусства. Более 50 лет артист служил Ульяновскому драматическому театру, его работы вызывали искренний отклик у зрителей и признание коллег», – отметил губернатор региона Алексей Русских.

    Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове. Выпускник ГИТИСа имени Луначарского по распределению поступил в Ульяновский драматический театр. Артист участвовал в знаковых постановках, включая удостоенные Государственной премии России спектакли «Обрыв» Ивана Гончарова и «Генрих IV» Луиджи Пиранделло.

    Прощание с артистом состоится 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Рязанском государственном областном театре юного зрителя сообщили о смерти советского и российского актера театра и кино Владимира Баранова.

    Летом после долгой болезни умерла звезда отечественного кино и театра Людмила Чурсина.

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    2 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) проводит в Москве тестирование биоморфных роботов-собак для технического осмотра электропоездов «Ласточка».

    «Собака» представляет собой робота с сенсорами и интеллектуальным модулем, разработанным Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), передает РИА «Новости».

    В РЖД отметили, что робот проходит испытания в депо Подмосковная. Главная задача машины – визуальный контроль экипажной части поездов «Ласточка». Применение робособак позволит автоматизировать часть операций техосмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава.

    Подконтрольную эксплуатацию биоморфных роботов в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения планируют начать в 2027 году. В компании также рассматривают возможности применения роботов для цифровизации сортировочных станций, автоматизированного осмотра составов и контроля инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава РЖД Олег Белозеров анонсировал появление в российских поездах уникальных роботов-проводников.

    В августе в Москве начали тестировать беспилотный электропоезд «Ласточка».

    В 2025 году руководство РЖД сообщило о планах внедрить поезд с четвертым уровнем автоматизации.

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    2 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок пребывания иностранных граждан в России по единой электронной визе могут увеличить до 45 суток, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

    В Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в закон о порядке выезда из России и въезда в страну, передает РИА «Новости». Документ предлагает убрать различие между сроком действия единой электронной визы и разрешенным сроком пребывания по ней, увеличив этот срок с 30 до 45 суток.

    Законопроект также предусматривает отмену ограничений на въезд и выезд по единой электронной визе через специально оборудованные пункты пропуска. После принятия поправок визой можно будет воспользоваться через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.

    Кроме того, электронную визу предлагают дополнить возможностью транзитного проезда через территорию России. Это позволит иностранцам следовать в третьи страны при наличии визы или права на безвизовый въезд в государство назначения.

    Сейчас единая электронная виза действует 120 суток со дня оформления, а разрешенный срок пребывания по ней составляет до 30 суток с момента въезда. Для ранее оформленных виз предлагается сохранить действующие сроки и ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство установило квоту на выдачу разрешений на временное проживание иностранцам в 2027 году на уровне 3010.

    В начале года в России ужесточили условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство.

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    2 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность МЧС

    Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 944 человек

    Путин увеличил штатную численность МЧС
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Министерства по чрезвычайным ситуациям до 307 944 человек.

    Предельная штатная численность министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий установлена в количестве 307 944 единицы, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Предыдущим указом главы государства штатная численность МЧС России устанавливалась на уровне 307 101 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте МЧС подготовило проект указа о возможности прохождения военной службы в подразделениях федеральной противопожарной службы.

    В прошлом году президент Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра МЧС.

    Глава государства назначил руководителя Академии государственной противопожарной службы Вячеслава Бутко заместителем министра МЧС.

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    2 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Уголовное дело возбуждено в Омске после избиения школьницы в лицее

    В Омске возбудили дело из-за избиения школьницы подростком в лицее

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Омске 17-летний лицеист нанес множественные удары 11-класснице, девушка госпитализирована, возбуждено уголовное дело, сообщило управление Следственного комитета по Омской области.

    По предварительным данным, 31 октября в омском лицее 17-летний ученик нанес старшекласснице множественные удары, сообщается в канале ведомства в Max. Потерпевшая госпитализирована. Полученные ей травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

    Следователи намерены выяснить причины и обстоятельства преступления, а также дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.

    В ведомстве добавили, что проверят информацию о возможном нарушении прав и законных интересов других учеников лицея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Следственный комитет завел уголовное дело после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками на территории образовательного учреждения.

    В прошлом году в полицию Краснодара доставили 16-летнюю девушку после нападения на 14-летнюю школьницу у школы.

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    2 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    Путин подписал указ о передаче государству невостребованных вкладов умерших

    Путин утвердил порядок изъятия выморочных вкладов в пользу государства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке передачи государству признанных выморочным имуществом денег и драгоценных металлов умерших граждан.

    Документ регламентирует обращение с рублями, иностранной валютой и драгметаллами на банковских счетах и вкладах лиц, со дня смерти которых прошло более пяти лет, передает ТАСС.

    Имущество должно быть признано выморочным, в его отношении не должно быть открытых наследственных дел, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

    Перечень такого имущества сформирует Росимущество. Для этого Федеральная налоговая служба (ФНС) до 1 декабря 2026 года соберет сведения об умерших гражданах и их банковских счетах. Эту информацию Росимущество направит в Федеральную нотариальную палату для проверки отсутствия открытых наследственных дел.

    Средства в иностранной валюте будут перечисляться в рублях. Стоимость драгоценных металлов определят по условиям договора банковского счета или по учетной цене Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам вывозить в ряд стран наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    В прошлом году нотариусов обязали информировать наследников о наличии кредитных обязательств у умершего родственника.

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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    2 ноября 2026, 20:11 • Новости дня
    Россия официально вышла из Европейской конвенции против пыток

    Совет Европы: Россия вышла из конвенции по предупреждению пыток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия официально завершила процедуру выхода из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

    Решение вступило в силу 1 ноября 2026 года, сообщается на сайте Совета Европы. Российские власти уведомили Совет Европы о денонсации конвенции в октябре прошлого года. Президент Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон в сентябре 2025 года, передает РБК. Согласно правилам, выход вступает в силу через год после официального уведомления.

    Москва подписала документ в 1996 году при вступлении в Совет Европы. Конвенция предполагала создание специального комитета из независимых экспертов, которые получили право посещать места лишения свободы и общаться с задержанными для подготовки отчетов.

    В 2022 году Россия покинула Совет Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале председатель Верховного суда Игорь Краснов сообщил об отсутствии влияния выхода из юрисдикции Европейского суда по правам человека на уровень защиты прав граждан.

    В сентябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.

    Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил о сохранении запрета на пытки и бесчеловечное обращение с осужденными после отказа от конвенции.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    2 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин назначил Вайно и Набиуллину в набсовет РФПИ

    Вайно, Набиуллина и Силуанов вошли в состав наблюдательного совета РФПИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил новый состав наблюдательного совета управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), включив в него шестерых государственных деятелей.

    В наблюдательный совет управляющей компании РФПИ вошли руководитель Администрации президента Антон Вайно, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правительства Александр Новак, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

    Вайно займет пост председателя наблюдательного совета фонда. Согласно опубликованному указу, новые члены совета назначены сроком на пять лет.

    Генеральный директор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев сохраняет членство в наблюдательном совете по своей должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о диалоге Москвы и Вашингтона о возможном снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    В прошлом месяце Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Силуанова на пост вице-премьера и министра финансов.

    В мае спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал о подписании ряда новых соглашений с китайскими партнерами.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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