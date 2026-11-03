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На «Госуслугах» появилась возможность сменить мобильного оператора
Россияне получили возможность подать заявку на смену оператора мобильной связи с сохранением номера через портал «Госуслуги», сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
«Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на «Госуслугах», – сообщает Минцифры в Max. Заявка будет автоматически передана независимому оператору базы данных перенесенных номеров для проверки.
К новому сервису уже присоединились операторы «большой четверки» и другие компании. Традиционные способы переноса номера через сайт или при визите в офис оператора продолжают работать.
Для оформления заявки пользователю нужно зайти в профиль на портале, открыть раздел «Сим-карты», выбрать номер и следовать инструкциям. После успешной проверки новый оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и подписания договора, которое можно оформить в том числе дистанционно через приложение «Госключ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители операторов связи и крупнейших банков договорились отложить блокировку немаркированных звонков от финансовых организаций.
В четверг глава Минцифры Максут Шадаев предложил блокировать на уровне операторов связи все сим-карты мошенников.