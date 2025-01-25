Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».0 комментариев
В России ужесточили правила получения вида на жительство для иностранцев
В России ужесточили получение РВП и ВНЖ для борьбы с фиктивными браками
С 25 января в России ужесточены условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительства, чтобы предотвратить фиктивные браки с мигрантами.
В России вступили в силу новые законодательные изменения, которые ужесточают условия получения разрешений на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) для иностранных граждан, сообщило ТАСС. Новые правила направлены на предотвращение фиктивных браков и отцовства в целях получения миграционных статусов.
Теперь иностранные граждане смогут получить РВП вне квоты по браку с гражданином России только в том случае, если брак длится не менее трех лет или у них есть общий ребенок. Ранее срок нахождения в браке для упрощенного получения РВП не был установлен. В случае расторжения брака, признания его недействительным, лишения родительских прав, аннулирования записи о рождении ребенка РВП может быть признано недействительным.
Для получения ВНЖ в упрощенном порядке, если ребенок рожден или усыновлен в браке с гражданином России, также вводятся новые условия. Если брак не зарегистрирован, необходимо судебное подтверждение совместного проживания и участия в воспитании ребенка на протяжении не менее трех лет. В случае признания брака недействительным или его расторжения, миграционный статус может быть аннулирован, включая решения, принятые до 25 января 2025 года.
Кроме того, новые правила продлевают до одного года обыкновенную частную визу для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ, в рамках обеспечения права на воссоединение с семьей. При этом изменения не затрагивают граждан Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины, а также участников госпрограммы по переселению соотечественников.
До этого сообщалось, что с 5 февраля в России заработает открытый электронный реестр, позволяющий работодателям проверять легальность нахождения иностранных граждан в стране.