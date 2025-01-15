МВД: В феврале заработает открытый реестр нелегальных мигрантов

Tекст: Валерия Городецкая

Горовой, выступая на открытии в Луганске восстановленного здания управления по вопросам миграции регионального МВД, отметил, что данные в реестре будут обновляться ежедневно, передает ТАСС. Он добавил, что доступ к реестру будет открытым, и каждый желающий сможет проверить статус иностранного гражданина через интернет.

Замминистра также сообщил, что незаконно находящимся на территории России иностранцам станут недоступны ряд услуг, таких как заключение и расторжение брака, банковские услуги, управление и регистрация транспорта, а также покупка билетов на транспорт. Это, по словам Горового, приведет к «осветлению» нахождения иностранных граждан в России.

Горовой подчеркнул, что техническая часть проекта завершена, а в данный момент ведется работа по его наполнению. Возможность перепроверки любого иностранного гражданина будет доступна всем органам власти, и МВД надеется на эффективность этого ресурса.

В сентябре сообщалось, что МВД решило внедрить реестр нелегальных мигрантов. Ранее опрос показал, что 80% россиян сочли слишком большим количество мигрантов в России.