Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.2 комментария
МВД решило внедрить реестр нелегальных мигрантов
МВД России запланировало запуск реестра мигрантов с нелегальным пребыванием с марта 2025 года
МВД запустит с марта 2025 года публичный реестр контролируемых иностранцев с прекращенными основаниями для пребывания в стране, обновляемый каждые 24 часа, следует из проекта постановления правительства.
В публичный реестр контролируемых лиц будут включены лица без гражданства и иностранцы, законные основания для пребывания которых в стране прекращены. Реестр будет доступен для проверки любым желающим через сайт ведомства, передает ТАСС.
Сведения в реестре будут обновляться в автоматическом режиме не позднее 24 часов с момента их добавления или исключения. Однако данные о фамилии, имени и отчестве, дате рождения, поле, серии и номере удостоверяющего личность документа будут скрыты.
Оператор базы данных обязуется сохранять историю всех обработанных запросов в течение пяти лет с момента их обработки.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел миграционный режим высылки иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон.
Напомним, Путин на расширенной коллегии МВД назвал одним из приоритетов работы ведомства пресечение незаконной миграции.