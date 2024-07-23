Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.8 комментариев
Госдума приняла вводящий миграционный режим высылки закон
Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий введение режима высылки иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в России.
Документ вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», передает ТАСС.
Режим высылки будет применяться к иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся в России без законных оснований, для обеспечения их выезда из страны или приобретения законных оснований для пребывания.
Он предусматривает установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции.
Кроме того, Госдума приняла закон, наделяющий полицию правом принимать решение о выдворении иностранцев. Сейчас решение о выдворении принимает суд, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в Россию – должностными лицами погранслужбы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетном значении совершенствования законов о миграции.