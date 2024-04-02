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    2 апреля 2024, 22:40 • Общество

    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Путин обозначил новый принцип миграционной политики

    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества.

    На расширенной коллегии МВД президент России Владимир Путин назвал одним из приоритетов работы ведомства пресечение незаконной миграции. По его словам, во многих случаях нелегальная миграция становится питательной средой для экстремистской деятельности. При этом глава государства счел недопустимым использовать трагические события в «Крокус Сити Холле» «для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее».

    «Однако, когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем: прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных. Затем он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка», – отметил президент.

    Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. «Необходимы современные, цифровые, электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции», – указал президент. Изменения должны обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сохранив при этом межэтническое и межрелигиозное согласие.

    «Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю, – этот принцип должен быть решающим», – заявил Путин,

    дав поручение МВД и другим спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента представить перечень первоочередных решений данной проблемы.

    Стоит отметить, что в понедельник МВД России объявило о том, что завершило работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Проект документа был внесен в правительство. Документ предполагает обязательную дактилоскопию и фото всех иностранцев при въезде в РФ. Будет создан и цифровой профиль иностранного гражданина со всеми сведениями о нем из информационных систем госорганов и компаний.

    Законопроектом предполагается, что мигранты будут получать единое удостоверение личности вместо всех выдаваемых сегодня миграционных документов. Также должны быть введены реестры работодателей и иностранных работников.

    Кроме того, мигранты должны будут подписывать соглашение о лояльности, а высылка нарушителей из страны может быть оформлена во внесудебном порядке. Другим новшеством станет электронное подтверждение законности пребывания, которое можно будет проверить в режиме реального времени. Оно будет являться также основанием для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребенка, зачисления в вузы и так далее.

    В экспертной среде отмечают, что подготовленный министерством законопроект давно требует принятия. «Я написал в этот законопроект 19 предложений, из которых 17 приняли», – рассказал Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов России. Он напомнил, что внесенный МВД законопроект обсуждается уже несколько лет, в марте 2021 года документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «С тех пор законопроект пытались мучительно согласовать между ведомствами», – сетует эксперт.

    По его словам, если законопроект будет принят, то Россия сделает большой шаг в миграционной политике. «Закон предлагает девять основных реформаторских идей. Реестровая модель и единый документ, заменяющий собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране – это прорыв», – добавил он.

    «У нас трудятся разные категории мигрантов. Для белорусов, как граждан Союзного государства – один правовой режим, для жителей других стран – членов ЕЭАС и СНГ свои режимы, как и для высококвалифицированных специалистов из других государств,

    из-за чего появляется много хаоса. А закон предполагает один документ – что для мексиканца, что для армянина. Это очень удобно, потому что исчезнет разрешение на временное проживание», – пояснил Коженов.

    По его словам, миграционная политика должна быть приведена к единой логике, реестры работодателей и иностранных работников будут эффективными инструментами, а также сделают прозрачным документооборот в этой сфере. «Работодатель зайдет в личный кабинет, найдет работника в реестре и нажмет кнопку «Взять на работу» – и все. Все будет легально», – описывает процесс спикер.

    В поддержку реестра работодателей и мигрантов, так как это позволит лучше регулировать миграцию, также высказался член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов. «Мы в СПЧ боремся за целевой подбор мигрантов. И в этом наша позиция схожа с позицией МВД», – сказал Кабанов.

    «Принятие законопроекта сыграет положительную роль в вопросах упорядочивания и контроля за пребыванием мигрантов на территории РФ», – соглашается Олег Иванников, подполковник запаса МВД. Он считает, что цифровизация в сфере миграционной политики «полезна как для мигрантов, так и для системы правоохранительных органов».

    Также важно выделить дополнительные силы и средства на борьбу с нелегальной миграцией, упростив процесс депортации нарушителей, предлагает собеседник. Он напомнил о том, что до момента высылки нелегалов (а это юридически сложный процесс) миграционные органы МВД обеспечивают их питанием, охраной и лечением в случае необходимости. Все это требует финансовых затрат.

    «Иностранцы, приезжающие к нам на работу, должны знать русский язык, уважать культуру и традиции России. Любые проявления неуважения и недовольства нашими традициями и культурой, гражданами, историей – должно восприниматься как основание для прекращения пребывания иностранца в России», – считает Кабанов.

    Правозащитник особо отметил слова президента о проблеме с получением российского гражданства нашими соотечественниками, говорящими по-русски и являющимися носителями русской культуры. «В это же время иностранцы, не говорящие на русском языке или негативно относящиеся к нашей истории, традициям и культуре, получают гражданство РФ сомнительными способами», – добавил эксперт.

    Кабанов полагает, что государству нужно обеспечивать интересы и безопасность общества, сохраняя межэтническое согласие и культурную самобытность России. Своим выступлением на расширенной коллегии МВД, продолжил Кабанов, Путин запустил процесс обновления подходов к миграционной политике на основе принципов справедливости и неукоснительности исполнения законов России.

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