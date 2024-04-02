Times: Украина разжигает антимигрантские настроения в России

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам главы украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, для Украины напряженность между славянскими и неславянскими этническими группами России является благодатной почвой для порождения раскола и недоверия в российском обществе, пишет Times.

Для этого в российских Telegram-чатах украинские агенты работают над тем, чтобы натравливать этнические группы друг на друга. Так, Коваленко привел пример, когда после появления видео, на котором при задержании одному из обвиняемых в атаке на «Крокус» отрезают ухо, украинские агенты попытались в популярных среди мигрантов группах Telegram усилить симпатии таджиков к террористам и настроить их против российских спецслужб. В частности, среди распространявшихся сообщений были комментарии от имени проживающих в России таджиков, в которых говорилось: «Давайте мобилизуемся, нас здесь не уважают, давайте что-нибудь сделаем с этой бесчеловечной полицией».

«Мы используем все, что можем, потому что знаем, что, разжигая этническую напряженность, мы ослабляем Россию. Нам очень выгодно поддерживать любые национальные расколы в России и подпитывать их с помощью информации», – пояснил Коваленко.

Эксперт по гибридной войне и создатель украинского Центра стратегических коммуникаций Любовь Цыбульская, считает, что одним из уязвимых мест России является напряженность в отношениях между этническими славянами и меньшинствами. По ее словам, Украина попытается использовать эту трещину для дестабилизации ситуации в России, но на это потребуется время, которого у Украины сейчас может и не быть.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Также Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

