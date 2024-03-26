Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след

Бортников: Первичные показания задержанных по теракту в «Крокусе» подтвердили украинский след

Tекст: Вера Басилая

Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что исламисты в одиночку не смогли бы подготовить теракт, им помогали. По его словам, можно однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует, передает РИА «Новости».

Глава ФСБ подчеркнул, что версию с украинским следом, которую подтвердили первые показания задержанных, будут дорабатывать спецслужбы, чтобы выяснить реально присутствие и участие украинской стороны или нет.

«Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так», – сказал Бортников.

Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, чтобы скрыться на Украине.

По его словам, Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.