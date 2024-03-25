Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

Следователям предстоит установить вербовщиков и организаторов атаки на «Крокус Сити Холл»

Tекст: Евгений Крутиков

Как заявил в понедельник Следственный комитет, в настоящий момент ведомство устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». «Продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов… Назначены и проводятся... экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего», – говорится в сообщении СК.



Ранее президент России в своем видеообращении к гражданам России упоминал, что для террористов было подготовлено «окно» для побега на Украину. ФСБ заявляла, что задержанные террористы имели «контакты на украинской стороне». Таким образом, можно предположить, что СК будет тщательно отрабатывать данный след – связь террористов с Украиной и, возможно, ее спецслужбами, несмотря на спекуляции о том, что бандиты могут быть связаны с ИГИЛ* (запрещенная в России организация).

Западная пресса уже почти однозначно обозначила организаторов теракта и обвиняет в этом прежде всего одну из структур ИГИЛ. Руководитель RT Маргарита Симоньян в связи с этим подметила, что ИГИЛ назван американскими СМИ виновником еще до того, как появились первые фотороботы подозреваемых. С ее точки зрения, теракт – это «придуманная чудовищная операция «под чужим флагом», и для исполнения преступления специально отобрали людей, которых можно было бы выдать за боевиков-исламистов. Однозначная привязка именно джихадистов к теракту в Москве действительно выглядит как попытка перенаправить как минимум российское общественное мнение в заданном направлении.

Однако какие методы будет применять следствие, чтобы в итоге обнаружить всех причастных к теракту и установить истину? Выяснение обстоятельств подготовки преступления требует объединения усилий множества ведомств. Во главе объединенной следственной группы будут сотрудники прокуратуры с максимальным уровнем допуска (следователи по особо важным делам), поскольку им придется взаимодействовать с информацией, поступающей из ФСБ и органов внешней разведки.

Следователям придется отрабатывать значительное число направлений, за каждым из которых неизбежно будет появляться новое, и так далее, до полного установления всех обстоятельств. Необходимо установить и преодолеть несколько слоев так называемых прокладок (промежуточных звеньев и связей), существующих между непосредственными исполнителями теракта и его реальными организаторами и заказчиками.

На начальном этапе много усилий будет направлено на то, что принято называть «обычной полицейской работой», хотя и с поправкой на современные условия и технологии. Из чисто полицейских действий уже оперативно отработана линия с машиной, которую использовали террористы. Она позволила выйти на личности исполнителей и первичный круг их общения.

Оружие

Следующей зацепкой стало оружие, которое было заранее приготовлено в тайнике. Скорее всего, в данном схроне оружие хранилось длительное время и не слишком аккуратно – автоматы во время стрельбы искрили. Это указывает на повреждение ствола или приемника (внутрь ствола попала земля). Место схрона должно быть установлено путем допроса и следственного эксперимента.

Далее потребуется работа по выявлению путей и возможностей закладки этого схрона – как, кем и когда он был организован.

Выявление происхождения оружия и боеприпасов, а также механизма их передачи боевикам станет одной из важнейших физических ниточек на первом этапе расследования. Придется поминутно восстановить жизнь обвиняемых за последние недели, а может быть, и месяцы. Автомат, который фигуранты вроде как скинули в процессе движения к украинской границе, придется искать на пути их следования.

«Первая линия» организаторов

Затем потребуется установить личности всех, кто посещал места в районе схрона и теоретически имел возможность его заложить. Это важное направление, поскольку его реализация напрямую увяжет исполнителей с «первой линией» организаторов. В теории у оружия есть номера, но не факт, их могли спилить. И все же методики восстановления вытравленных оружейных номеров имеются.

Следующее направление – установление личностей первой линии вербовщиков и организаторов. Террористы уже указали на некоего «куратора Абдулло», «помощника проповедника», и тех, кто переводил им деньги на карту. Почти наверняка это прокладка, но дальнейшие следственные действия должны быть направлены на выявление круга общения этих «проповедников» и «Абдулло».

И эта работа уже потребует привлечения внешних источников (разведки, а не только полиции).

Должно быть установлено местонахождение этих фигурантов, их жизненная и сетевая активность. Коммуникация – самое слабое звено терроризма. Тем более что фигуранты не имели спецподготовки и контактировать с ними можно было доступными средствами. Если удастся определить их круг общения и методы связи с внешним миром (живьем, телефон, через интернет), это даст возможность выйти на следующую линию организаторов и заказчиков.

Электронные зацепки



Затем начнется работа «электронной» составляющей следствия, которая в основном сконцентрирована в профильных подразделениях ФСБ. Электронных зацепок – контакты через социальные сети, мессенджеры, использование банковских карт и т. д. – достаточно, нет сомнений, что этот клубок будет распутан.

Одной из таких «электронных» ниточек может быть выяснение того, каким образом видео из «Крокус Сити Холла», снятое самими террористами, оказалось на аккаунтах, декларирующих свою связь с джихадистами.

Важная ветка расследования – по аккаунтам в Telegram, через которые террористы получали указания, в том числе во время отхода с места преступления. Скорее всего, именно эта ветка напрямую увязывает расследование с украинским направлением из-за указания конкретного квадрата на переход границы.

Выявление и анализ круга электронного общения фигурантов также может дать значимые результаты. Даже сайты и каналы в соцсетях, на которых зависал 19-летний террорист-парикмахер, достойны внимания. В свое время ФБР и ЦРУ очень удивились, выяснив, что террористы используют для шифрованного обмена сообщениями порно-чаты.

Еще одно направление расследования – выяснение обстоятельств пребывания одного из задержанных в Турции, а также его контакты в этой стране. Это также потребует привлечения внешних источников, как и установление обстоятельств жизни фигурантов и их круга общения в Таджикистане. Несомненно, будут проводиться следственные действия по местам их проживания и работы в России. Придется опросить или подвергнуть допросу значительное количество людей в нескольких регионах страны – от подозреваемых и соучастников до простых свидетелей.

Ряд сложностей возникнет после выхода на условный второй уровень заказчиков. Они наверняка находятся за пределами РФ, что исключает традиционную полицейскую работу и опять-таки затребует работу разведки.

Подгонять следствие или требовать от него «результата к празднику» точно никто не будет. По мере завершение очередного этапа следственных действий (разведывательную работу можно к ней в данном случае приравнять) будут открываться новые значимые обстоятельства. Это последовательная работа. Необходимо точно и неоспоримо определить изначальных заказчиков, а не «прокладки» и подделки под ИГИЛ. Технически это будет сложным и, возможно, длительным процессом, требующим использования самых разнообразных методик.

Главное сейчас – не мешать профессионалам делать свою работу.