ФСБ: Террористы намеревались сбежать через российско-украинскую границу

В ЦОС ведомства подтвердили, что спецслужбы уже задержали 11 человек, участвовавших в теракте в «Крокусе». Причем после совершения преступления они планировали перейти российско-украинскую границу, передает сообщение ФСБ ТАСС.

У подозреваемых имелись соответствующие контакты на украинской стороне.

В данный момент продолжается работа по выявлению пособников задержанных. Кроме того, выясняются все обстоятельства совершения теракта.

Ранее в Следственно комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.

Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек.