«Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.0 комментариев
ФСБ: Террористы намеревались сбежать через российско-украинскую границу
Устроившие нападение на «Крокус сити холл» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ЦОС ведомства подтвердили, что спецслужбы уже задержали 11 человек, участвовавших в теракте в «Крокусе». Причем после совершения преступления они планировали перейти российско-украинскую границу, передает сообщение ФСБ ТАСС.
У подозреваемых имелись соответствующие контакты на украинской стороне.
В данный момент продолжается работа по выявлению пособников задержанных. Кроме того, выясняются все обстоятельства совершения теракта.
Ранее в Следственно комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.
По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек.