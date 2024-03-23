СКР: Число погибших в теракте в «Крокусе» выросло до 93 человек

Tекст: Вера Басилая

В СК сообщили, что террористы применяли в «Крокусе» жидкость для поджога помещений зала, а также применяли автоматическое оружие, которое найдено. Число погибших выросло до 93 человек, в основном от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения, следует из сообщения в Telegram-канале СК России.

В настоящее время продолжается осмотр помещений концертного зала и поиски вещественных доказательств, в том числе изучаются записи с камер видеонаблюдения, идет работа с потерпевшими.

Назначены экспертизы по изъятому на месте преступления оружию и боеприпасам.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 37 погибших в теракте.

Между тем, в больницах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 107 человек, не установлены личности трех женщин и одного мужчины.

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». Возбуждено уголовное дело по факту теракта.