Бортников доложил Путину о задержании напавших на «Крокус» террористов

Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех террористов, напавших на «Крокус»

Tекст: Вера Басилая

В Кремле уточнили, что Бортников сообщил Путину о задержании непосредственных четырех участников атаки на «Крокус». Всего задержано 11 человек, передает ТАСС.

Также глава ФСБ доложил президенту о работе над выявлением пособнической базы, совершивших теракт в «Крокусе».

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В СК России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.