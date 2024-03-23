СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться

Следственный комитет заявил, что в «Крокусе» во время теракта погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться

Tекст: Денис Тельманов

«Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», – говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия, в том числе проводят осмотр тел погибших, изымают вещественные доказательства и проводят необходимые экспертизы, включая генетические, баллистические и дактилоскопические.

Напомним, в пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале. После нападения в здании начался пожар.