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СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться
Следственный комитет заявил, что в «Крокусе» во время теракта погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться
Следователи Главного следственного управления Следкома России, которые проводят расследование теракта в «Крокус Сити Холле», насчитали более 60 погибших в ходе стрельбы.
«Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», – говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия, в том числе проводят осмотр тел погибших, изымают вещественные доказательства и проводят необходимые экспертизы, включая генетические, баллистические и дактилоскопические.
Напомним, в пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале. После нападения в здании начался пожар.