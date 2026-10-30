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Первый женский батальон беспилотников ВСУ потерял половину состава
В Запорожской области уничтожена половина женского батальона БПЛА ВСУ
Российские силовые структуры заявили об уничтожении примерно половины личного состава первого женского батальона беспилотных систем ВСУ «Гарпии» после его переброски в Запорожскую область.
Украинское командование перебросило батальон беспилотных систем «Гарпии», состоящий исключительно из женщин, на линию фронта в Запорожскую область, где подразделение сразу начало нести существенные потери. К настоящему моменту российские военные уничтожили около 17 расчетов, что составляет примерно половину всего личного состава батальона, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.
Собеседник агентства уточнил, что батальон «Гарпии» был официально сформирован в марте 2025 года. Он стал первым экспериментальным подразделением в рядах Вооруженных сил Украины, полностью укомплектованным военнослужащими женского пола, которых подготовили для выполнения задач в качестве операторов ударных и разведывательных дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские операторы ударных БПЛА уничтожили наземные роботизированные комплексы и полевые склады ВСУ в Запорожской области.
Также источник в силовых структурах России сообщил о начале обучения состоящего из женщин специального подразделения украинской армии.
Замкомандира роты группировки войск «Центр» заявил о формировании украинским командованием целых подразделений операторов дронов из военнослужащих женского пола.