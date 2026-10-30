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Эвакуированная из Константиновки впервые за полгода связалась с матерью
Эвакуированная из Константиновки Тютюник полгода не могла связаться с матерью в России
Жительница Константиновки в Донецкой Народной Республике Виктория Тютюник, эвакуированная российскими военными, смогла позвонить матери в Россию впервые за полгода.
Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России эвакуировали 15 мирных жителей с окраин Константиновки, передает РИА «Новости».
«У меня мама здесь в России, я с ней не общалась полгода. Я надеюсь, что с ней все хорошо. Она ждет нас с сыном очень сильно. Благодаря ее молитвам мы здесь», – рассказала Тютюник после эвакуации.
Женщина добавила, что не виделась с матерью с 2022 года и надеется лично поздравить ее с 71-летием 9 ноября.
Город Константиновка, расположенный на севере ДНР, до начала боевых действий насчитывал около 80 тыс. жителей. В июле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об освобождении города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» вынесли на себе пожилых женщин во время эвакуации мирных жителей с окраин Константиновки в ДНР.
Дроны ВСУ пытались заминировать предполагаемый маршрут эвакуации.
Во вторник жители освобожденной Константиновки дожидались густого тумана для защиты от атак украинских дронов при эвакуации.