Эвакуированная из Константиновки Тютюник полгода не могла связаться с матерью в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России эвакуировали 15 мирных жителей с окраин Константиновки, передает РИА «Новости».

«У меня мама здесь в России, я с ней не общалась полгода. Я надеюсь, что с ней все хорошо. Она ждет нас с сыном очень сильно. Благодаря ее молитвам мы здесь», – рассказала Тютюник после эвакуации.

Женщина добавила, что не виделась с матерью с 2022 года и надеется лично поздравить ее с 71-летием 9 ноября.

Город Константиновка, расположенный на севере ДНР, до начала боевых действий насчитывал около 80 тыс. жителей. В июле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об освобождении города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» вынесли на себе пожилых женщин во время эвакуации мирных жителей с окраин Константиновки в ДНР.

Дроны ВСУ пытались заминировать предполагаемый маршрут эвакуации.

Во вторник жители освобожденной Константиновки дожидались густого тумана для защиты от атак украинских дронов при эвакуации.