Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Украинские дроны минировали путь эвакуации жителей Константиновки
Украинские дроны минировали путь эвакуации мирных жителей Константиновки
Дроны ВСУ пытались заминировать предполагаемый маршрут эвакуации мирных жителей с окраин Константиновки в Донецкой народной республике.
Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» из состава группировки войск «Южная» эвакуировали 15 человек, передает РИА «Новости».
«Надо было им цепочкой идти, на расстоянии друг от друга, чтобы если вдруг все-таки что-то бы взорвалось, по одному человеку таскать. Так там очень много разбросано: «сигналки», магнитные мины, которые, когда рядом проходишь, взрываются», – заявил командир роты подразделения с позывным Байсангур.
Он рассказал, что украинские дроны пытались заминировать маршрут, но российские командиры фиксировали это и меняли направление движения группы.
Байсангур уточнил, что передвижение контролировалось с помощью беспилотников, а жителей по рации инструктировали идти с интервалом от пяти до десяти метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» из состава «Южной» группировки войск успешно эвакуировали 15 мирных жителей с окраин Константиновки.
В среду беженец из Константиновки Сергей Ширедков рассказал об отправке мужчин на фронт под видом эвакуации из зоны боевых действий сотрудниками украинских территориальных центров комплектования.
Во вторник горожанка Инна Ширедкова рассказала об ожидании густого тумана для защиты от атак украинских дронов при эвакуации.