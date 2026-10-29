Украинские дроны минировали путь эвакуации мирных жителей Константиновки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» из состава группировки войск «Южная» эвакуировали 15 человек, передает РИА «Новости».

«Надо было им цепочкой идти, на расстоянии друг от друга, чтобы если вдруг все-таки что-то бы взорвалось, по одному человеку таскать. Так там очень много разбросано: «сигналки», магнитные мины, которые, когда рядом проходишь, взрываются», – заявил командир роты подразделения с позывным Байсангур.

Он рассказал, что украинские дроны пытались заминировать маршрут, но российские командиры фиксировали это и меняли направление движения группы.

Байсангур уточнил, что передвижение контролировалось с помощью беспилотников, а жителей по рации инструктировали идти с интервалом от пяти до десяти метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» из состава «Южной» группировки войск успешно эвакуировали 15 мирных жителей с окраин Константиновки.

В среду беженец из Константиновки Сергей Ширедков рассказал об отправке мужчин на фронт под видом эвакуации из зоны боевых действий сотрудниками украинских территориальных центров комплектования.

Во вторник горожанка Инна Ширедкова рассказала об ожидании густого тумана для защиты от атак украинских дронов при эвакуации.