Минздрав Подмосковья опубликовал список из 37 погибших в теракте

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ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали
Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.
Отметим, что 22 марта в концертном зале проходит концерт группы «Пикник», передает РЕН ТВ.
В МВД позже сообщили, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Сообщается, что огонь открыли минимум три человека в камуфляже.
По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции.
Сейчас сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал.
По данным РИА «Новости», люди в камуфляже ворвались в партер «Крокус Сити Холла», где открыли стрельбу из автоматического оружия.
По словам корреспондента, «после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар». Люди в зале лежали на полу, а затем уползали.
Президент Сербии Вучич: Теракт в Москве похож на методы одного государства, не Америки
Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт, совершенный в пятницу в Москве, похож на способ действий «одной мировой державы», но не США. В то же время он не назвал страну, о которой идет речь, передает ТАСС.
«7 марта посольство США в РФ призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Значит, их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий», – заявил Вучич в эфире TV Prva. Вучич добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.
Ранее президент Сербии в телеэфире выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он также подтвердил, что созвал на субботу на 9.00 по местному времени (11.00 по Москве) заседание совета нацбезопасности Сербии в свете произошедшей трагедии.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.
Кроме них, еще целый ряд стран со всех концов планеты выразили соболезнование в связи с трагедией в «Крокус-холле» и осудили теракт.
В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.
«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.
Актер Светлаков назвал ужасом произошедшее в «Крокус Сити Холле»
Артист находился на месте ЧП, он сообщил в своем Telegram-канале, что в порядке, и пожелал всем здоровья.
«Соболезнования всем кто пострадал… Это был ужас», – написал он.
Ранее певцы SHAMAN и Morgenshtern (признан в России иноагентом) заявили, что готовы оплатить лечение пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле».
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей.
В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.
Захарова поблагодарила генсека ООН Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокусе»
«Генсек ООН «строжайшим образом» осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования правительству и народу России, сообщили в его офисе. Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее она осудила реакцию ООН на теракт, когда офис генерального секретаря заявил, что Гутерриш «опечален (sadden) сообщениями о стрельбе».
«ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова. По словам Захаровой, случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.
По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.
Следственный комитет заявил, что в «Крокусе» во время теракта погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться
«Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», – говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователи, криминалисты и эксперты СК совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия, в том числе проводят осмотр тел погибших, изымают вещественные доказательства и проводят необходимые экспертизы, включая генетические, баллистические и дактилоскопические.
Напомним, в пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале. После нападения в здании начался пожар. В больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта.
Об этом пишет ТАСС.
Как указали в ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с произошедшим в концертном зале. В ведомстве добавили, что стрельба началась перед концертом музыкальной группы «Пикник», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Кроме того, к зданию «Крокуса» прибыли бойцы ОМОН и СОБР.
Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности.
Депутат Хинштейн: Росгвардия не имеет отношения к охране «Крокуса»
Хинштейн назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что ФГУП «Охрана» Росгвардии охраняло «Крокус». В своем Telegram-канале он написал, что за безопасность объекта отвечает ООО ЧОП «Крокус Профи».
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».
В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.
«Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.
По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.
Очевидцы рассказали о спасении из «Крокус Сити Холла» благодаря поступку зрителя
Очевидец Елена рассказала, что один из зрителей – молодой человек прыгнул на террориста и отнял у него автомат, начал бить прикладом. По словам женщины, благодаря его поступку, десятки людей смогли выбежать из здания, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Елена сообщила, что благодаря действиям мужчины несколько десятков человек смогли покинуть здание.
«Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу»,– рассказала женщина, добавив, что не знает, выжил ли сам спаситель.
По ее словам, когда она выбежала из зрительного зала, раздались выстрелы.
Ранее стало известно, что после теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей.
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».
В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.
По словам женщины, около восьми часов вечера прозвучал одиночный выстрел, затем серия выстрелов, передает РЕН ТВ.
Напомним, вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.
По словам корреспондента РИА «Новости», в партер зала ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, а после этого бросили гранату или зажигательную шашку.
Людям пришлось лечь на пол, чтобы спастись от стрельбы, а затем постепенно выползать из зала.
«Многим удалось выбраться», – рассказал он.
По данным СМИ, в здании концертного зала горит кровля, через некоторое время она начала рушиться. В здании может находиться около 100 человек.
На место выехали ОМОН и СОБР, есть раненые.
Воробьев: Идет разбор завалов в «Крокусе», где рухнула крыша над зрительным залом
В своем Telegram-канале Воробьев написал, что спасатели смогли зайти в зрительный зал в «Крокусе», где был эпицентр пожара, и рухнула крыша, сейчас идет разбор завалов после атаки.
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей.
В Следственном комитете сообщили о более чем 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.
Возбуждено уголовное дело по факту теракта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования после стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. «Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание», – сказал белорусский президент, слова которого приводит агентство БЕЛТА.
Осудил террористический акт и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призывает государства-члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан. «По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка. Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта», сообщает пресс-служба администрации президента Казахстана.
Свои соболезнования выразил в послании к президенту России лидер Азербайджана Ильхам Алиев. «Я решительно осуждаю этот теракт, от имени народа Азербайджана и от себя лично желаю терпения вам, народу России, семьям и родственникам погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в послании, которое цитирует ТАСС.
Соболезнования выразил и МИД Армении. «Шокированы ужасающими новостями о бесчеловеческом теракте в Москве. Глубоко скорбим потерю невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем раненным и потерпевшим», говорится в сообщении ведомства. В МИД Таджикистана заявили о решительном осуждении теракта в «Крокус сити холле».
Кроме того, соболезнования выразили ряд западных стран. В частности, глава МИД Италии заявил, что правительство страны осуждает любые теракты, выразил поддержку семьям погибших: «Я выражаю осуждение всех форм терроризма и близость к семьям жертв». МИД Германии выразил соболезнования с связи с терактом в Подмосковье и призвал быстро расследовать случившееся: «Кадры страшного нападения на невинных людей в «Крокус сити холле» под Москвой ужасают». Соболезнования в связи с трагедией выразили и в Вашингтоне, в администрации Белого дома. «Наши мысли с жертвами этой атаки», заявил советник Белого дома Джон Кирби.
Теракт осудили, назвав его ужасным, в МИД Греции. МИД Франции также выразил свои соболезнования. Соболезнования родным и близким пострадавших и погибших выразило посольство Британии в Москве, осудив теракт. МИД Австрии также заявил, что шокирован ужасными новостями из России, выразил соболезнования семьям погибших.
«Нет никаких оправданий убийству невинных гражданских лиц. Сегодняшняя жестокая в Крокус Сити Холл недалеко от Москвы – преступление. Его детали должны быть как можно скорее расследованы», заявили в МИД Словении.
«Шокированы сообщением о теракте в Москве. Осуждаем террор во всех его формах… Приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших», заявил министр иностранных дел Мальты, действующий председатель ОБСЕ Ян Борч.
Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле», осуждает любые нападения на гражданское население и выражает соболезнования гражданам России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы союза Петера Стано.
Соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» выразили в МИД Пакистана. «Мы решительно осуждаем чудовищную атаку, совершенную в концертном зале. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв. В этот трудный час мы солидарны с народом и правительством Российской Федерации», говорится в сообщении ведомства.
Глубочайшие соболезнования народу и правительству России, в первую очередь родственникам и близким погибших выразил глава МИД Кубы Бруно Родригес. Президент Венесуэлы Мадуро принес соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», выразив уверенность в единстве российского народа. Террористический акт в «Крокус Сити Холле» осудил МИД Египта. Президент Палестины Аббас также выразил соболезнования президенту Путину и российскому народу в связи с терактом в «Крокусе».
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.
По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.