СК заявил о задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокусе»

СК: Четверо подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле» задержаны в Брянской области

Рядом с границей с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

Следователи уже начали с ним работать.

Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех напавших на «Крокус Сити Холл» террористов.

Ранее в СК сообщили, что число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 93 человек, и, вероятно, еще возрастет.