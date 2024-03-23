«Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.0 комментариев
СК заявил о задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокусе»
СК: Четверо подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле» задержаны в Брянской области
Спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе», сообщили в Следственном комитете.
Рядом с границей с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следственного комитета.
Следователи уже начали с ним работать.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех напавших на «Крокус Сити Холл» террористов.
Ранее в СК сообщили, что число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 93 человек, и, вероятно, еще возрастет.