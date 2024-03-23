Такое могут сотворить только ничтожества

Борис Рожин, эксперт центра военно-политической журналистики: Террористы из ГУР заявили, что это Россия сама организовала теракт в «Крокусе». Знакомый почерк. Как при любом обстреле Донецка.

Марина Юденич, писатель: Пенять на то, что охрана не остановила террористов, не надо – трудно противостоять внезапному шквальному огню.

И множить версии, слухи, панику ни в коем случае нельзя.

Да, на ум приходит Норд-Ост и Дубровка.

Да, страшно.

На то и был расчет, террористы не выдвигали требований, не провозглашали лозунгов, сразу крошили безоружных людей. Именно для того, чтобы посеять панику.

Нельзя ни на мгновенье дать им почувствовать, что у них получилось.

Алексей Чеснаков, политолог: Нельзя осуждать российские власти за последующие жесткие действия по уничтожению всех, кто радовался этой трагедии.

Не только тех, кто участвовал или способствовал теракту, а всех, кто восторгался им, оправдывал или шутил.

Только такой может быть логика действий нации, стремящейся выжить.

Это враги.

А сегодня выжить – значит устранить врагов.

Мы можем сколько угодно спорить с теми, кто с нами не согласен или бороться с теми, кто намерен нас победить.

Но мы не можем смириться с существованием тех, кто хочет нашей смерти или оправдывает ее.

Денис Пушилин, глава ДНР: Жители Донецкой Народной Республики разделяют боль чудовищной трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Мы знаем, что такое террор, и как это больно – терять родных. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области: Наш регион как никто знает, на какие чудовищные преступления против мирных жителей могут пойти сторонники неонацизма. Вместе со всей страной мы скорбим по безвинно погибшим жертвам страшного теракта.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики: Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми.

Компетентные органы обязательно выявят, привлекут к ответственности и накажут всех причастных в самое короткое время. Меры против террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве

На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне.

А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции.

Всех причастных, как заявило российское руководство, установят компетентные органы.

Захар Прилепин, писатель: «Крокус» – одна из самых маститых, популярных, модных площадок столицы. Это культовое место.

Группа, которая должна была там выступать, – «Пикник» – находится в центре не просто русской рок-музыки. Она в центре того культурного фронта, что безоговорочно выбрал – Родину. Впрочем, чего-то иного от автора прекрасной песни «От Кореи до Карелии» и не предполагалось.

И эту Родину атаковало «Королевство кривых». Есть такая песня у «Пикника».

Марина Ахмедова, журналист: «Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось, и штурмовик прислал мне короткий вопрос – «Как теперь их в плен брать?». Говорят, им там, на фронте, все равно, какие люди пришли в «Крокус Сити Холл» – поддерживающие СВО или нет, патриоты, оппозиционеры или безразличные. Это все – свои люди. И ради них тоже победу добудут любой ценой.