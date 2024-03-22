Террористы атаковали «Крокус Сити Холл»: Главное

По данным ФСБ , 40 человек погибли и более 100 пострадали при теракте в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу вечером неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе от Москвы – в Красногорске. В этот вечер здесь должен был состояться концерт питерской рок-группы «Пикник». В зале могли находиться более 6 тыс. человек. Как заявили в ЦОС ФСБ, стрельба началась перед самым концертом, а затем возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

По предварительной информации, несколько нападавших в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия. Судя по записям с камер видеонаблюдения, сначала они расстреляли охрану на центральном входе, а затем стреляли по зрителям и устроили пожар. По словам очевидцев, на стрелках были бронежилеты, рюкзаки с оружием и боеприпасами. Также появлялись сообщения о том, что террористы забаррикадировались в здании и могут удерживать заложников.

Корреспондент РИА «Новости» сообщал с места событий, что в партер ворвались как минимум три человека, открывшие стрельбу из автоматов. Затем они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар. Люди в зале легли на пол, а минут через 15–20 начали выбираться ползком. Как рассказали «Москве 24» очевидцы, они услышали стрельбу, когда находились в бельэтаже. После решения спуститься вниз они увидели, что там тоже стреляют.

По предварительной информации ФСБ, погибли 40 человек и более сотни получили ранения. Начавшийся в концертном зале пожар быстро охватил крышу здания. Для тушения огня были задействованы вертолеты. Затем появились сообщения об обрушении части крыши. Масштаб разрушения пока не установлен.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, в частности, бойцы ОМОН, СОБР, которые начали штурм здания.

К месту трагедии были направлены десятки областных и московских бригад скорой помощи. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. По данным МЧС, из подвала «Крокус Сити Холла» вывели около 100 человек. Одновременно спасатели доставали людей с крыши с помощью подъемных механизмов.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Градоначальник также отменил все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что те, кто устроил эту атаку, «понесут заслуженное и неизбежное наказание».

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске. В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

Между тем в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на вокзалах и железнодорожных станциях усилили меры безопасности, сообщили в Росавиации и в РЖД.