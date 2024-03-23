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Очевидцы рассказали, как спасались из «Крокуса» после атаки террористов
Выбраться из подвергшегося атаке террористов здания «Крокус Сити Холла» было очень тяжело, стреляли со всех сторон. Но люди помогали другу другу ориентироваться и подсказывали куда бежать, рассказали очевидцы происшествия.
«Мы живы, сейчас в безопасности. Было очень тяжело выбраться оттуда: стреляли со всех сторон. Много раненых. На наш взгляд, были убитые. [Мы] бегали по разным черным выходам. Видим, народ резко назад бежит, значит, не туда — там стреляют», – рассказал RT видеоблогер Павел Шампанов, одним из первых выложивший кадры стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
По его словам, стреляли и в зрительном зале, и в коридорах: «[Мы] высматривали места... в какой момент выбежать. Выбежали, сели в первую попавшуюся машину, чтобы нас отвезли чуть подальше».
Пилот S7 Airlines Роман, который был на концерте в подмосковном «Крокусе» вместе с сестрой и мамой, рассказал, что они зашли в зал примерно в 19:45, сидели в партере, в пятом ряду.
«Проходит несколько минут — в зале начали суетиться девушки-сотрудницы. Далее послышались выстрелы, выстрелы приближались к залу. Мы в этот момент толпой через фойе, через техническое помещение успели на выход, без вещей убежали от «Крокуса», – вспоминает Роман.
Далее они с семьей зашли в ресторан погреться, так как выбежали без вещей. Из ресторана уже заказали такси и уехали примерно в 20:50. «Поблизости к этому времени ДПС оцепили территорию, и до такси мы шли около 1 км», – пояснил очевидец.
«Стояла в очереди, около 20:00 из стеклянных дверей слева побежали люди — наверное, человек десять — с криками: «Стрельба!» Потом я услышала автоматную очередь, тоже побежала», – рассказала еще одна посетительница «Крокуса» Марина.
Несколько раненых зрителей сумели спастись в туалете Крокуса, укрывшись там от стрельбы, люди помогали другу другу ориентироваться и подсказывали куда бежать, рассказала телеграм-каналу SHOT одна из пострадавших, госпитализированная в НИИ Склифосовского.
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.
По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.
К месту теракта в Подмосковье прибыли свыше 70 бригад скорой помощи.
Сервис «Яндекса.Такси» объявил об отмене платы за поездки из района «Крокус Сити Холла» в связи с терактом.