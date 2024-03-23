Очевидцы рассказали, как спасались из «Крокуса» после атаки террористов

«Мы живы, сейчас в безопасности. Было очень тяжело выбраться оттуда: стреляли со всех сторон. Много раненых. На наш взгляд, были убитые. [Мы] бегали по разным черным выходам. Видим, народ резко назад бежит, значит, не туда — там стреляют», – рассказал RT видеоблогер Павел Шампанов, одним из первых выложивший кадры стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.



По его словам, стреляли и в зрительном зале, и в коридорах: «[Мы] высматривали места... в какой момент выбежать. Выбежали, сели в первую попавшуюся машину, чтобы нас отвезли чуть подальше».



Пилот S7 Airlines Роман, который был на концерте в подмосковном «Крокусе» вместе с сестрой и мамой, рассказал, что они зашли в зал примерно в 19:45, сидели в партере, в пятом ряду.



«Проходит несколько минут — в зале начали суетиться девушки-сотрудницы. Далее послышались выстрелы, выстрелы приближались к залу. Мы в этот момент толпой через фойе, через техническое помещение успели на выход, без вещей убежали от «Крокуса», – вспоминает Роман.

Далее они с семьей зашли в ресторан погреться, так как выбежали без вещей. Из ресторана уже заказали такси и уехали примерно в 20:50. «Поблизости к этому времени ДПС оцепили территорию, и до такси мы шли около 1 км», – пояснил очевидец.

«Стояла в очереди, около 20:00 из стеклянных дверей слева побежали люди — наверное, человек десять — с криками: «Стрельба!» Потом я услышала автоматную очередь, тоже побежала», – рассказала еще одна посетительница «Крокуса» Марина.



Несколько раненых зрителей сумели спастись в туалете Крокуса, укрывшись там от стрельбы, люди помогали другу другу ориентироваться и подсказывали куда бежать, рассказала телеграм-каналу SHOT одна из пострадавших, госпитализированная в НИИ Склифосовского.



Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.



По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

К месту теракта в Подмосковье прибыли свыше 70 бригад скорой помощи.

Сервис «Яндекса.Такси» объявил об отмене платы за поездки из района «Крокус Сити Холла» в связи с терактом.









