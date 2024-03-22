  • Новость часаПожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Разрушение Днепрогэс лишает Украину электричества для маневров
    Набиуллина рассказала о необычном явлении в российской экономике
    Разрушение Днепрогэс лишает Украину электричества для маневров
    Переехавшие в Россию немцы объяснили причины покинуть Германию
    Из подвала «Крокус Сити Холла» вывели около 100 человек
    Десятки бригад скорой помощи выехали в Красногорск после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    Бойцы ОМОН и СОБР прибыли к зданию «Крокус Сити Холл»
    Губернатор Подмосковья выехал в «Крокус сити холл»
    Очевидица рассказала о стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему СВО де-факто стала войной

    Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    7 комментариев
    22 марта 2024, 21:27 • Новости дня

    Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности

    Tекст: Кристина Цыцура

    В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» сейчас идет тушение пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

    «Основные усилия направлены на поиск и спасение людей», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что после стрельбы начался пожар в здании. Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

    22 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины

    Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны

    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

    В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».

    В данный момент уточняются масштабы разрушений.

    Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.

    Коментарии (68)
    22 марта 2024, 10:36 • Новости дня
    Рассекречен разговор элитных подразделений ВСУ о поражении на фронте

    Элитные подразделения ВСУ в секретном чате в Telegram обвинили Зеленского в неудачах на фронте

    Tекст: Ольга Никитина

    Опубликовано содержание разговоров участников закрытого чата в Telegram, где состоят бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины, украинских националистических батальонов и СБУ.

    Так, собеседники обсуждали ситуацию на фронте и высказывались о том, что ответственность за поражения украинской стороны лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и командовании ВСУ.

    «Реально, [министр обороны России Сергей] Шойгу завтра позвонит [главкому ВСУ Александру] Сырскому и скажет: «Сырский сдавайся, тебе не победить». Сырский скажет: «Русские не сдаются», – и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак», – заявил один из участников разговора в аудиосообщении в чате. Содержание беседы публикует РИА «Новости».

    Автор реплики посетовал на то, что в ВСУ «уволили самых адекватных», а также тех, «у кого голова на плечах», отправили в отставку.

    Другой участник чата отметил, что им на смену пришли люди «на порядки худшего качества». «Это полная «шляпа», – считает он. Участник разговора заявил, что следующий этап боевых действий проигрывает, и нынешнее положение – звоночек к этому. «Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский – эти парни вас доведут до «победы». Ни одного украинца среди них нет», – подчеркнул он, посетовав на нехватку боеприпасов, а также адекватных тактических генералов.

    Ранее в этом чате недовольные политикой властей Украины бойцы элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов обсуждали необходимость силового захвата власти в стране.

    Коментарии (14)
    22 марта 2024, 06:47 • Новости дня
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в городах Украины, Харьков полностью остался без электричества, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было около 15 взрывов, началось несколько пожаров. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы происходили на энергетических объектах, Харьков «практически полностью без света». Кроме того, местные власти сообщают, что обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением; фиксируются проблемы с интернетом.

    Взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге Днепропетровской области Украины, отдельные районы Днепра также обесточены. Взрывы были и в Сумах. После взрывов в Хмельницкой области обесточены Красилов, Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром, Хмельницкий и Шепетовка, передает ТАСС.

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

    Накануне взрывы прогремели в Харькове, Киеве, в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве.

    Коментарии (83)
    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

    Коментарии (29)
    22 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в пятницу произвели массированный удар по объектам ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате удара дезорганизована работа ремонтирующих и выпускающих военную технику, вооружения и боеприпасы заводов.

    Уничтожена иностранная военная техника, средства поражения, доставленные на украинскую территорию из стран Североатлантического альянса. Также нарушены поставки резервов ВСУ к линии боевого соприкосновения.

    Все цели массированного удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.

    Также с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата приграничных пунктов ВС России нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    В ходе этих ударов поражены центры принятия решений украинской армии, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных боевиков.

    Коментарии (25)
    22 марта 2024, 20:26 • Новости дня
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    О стрельбе, которая была слышна в пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили очевидцы.

    Отметим, что 22 марта в концертном зале проходит концерт группы «Пикник», передает РЕН ТВ.

    В МВД позже сообщили, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Сообщается, что огонь открыли минимум три человека в камуфляже.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции.

    Сейчас сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал.

    По данным РИА «Новости», люди в камуфляже ворвались в партер «Крокус Сити Холла», где открыли стрельбу из автоматического оружия.

    По словам корреспондента, «после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар». Люди в зале лежали на полу, а затем уползали.

    Коментарии (28)
    22 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской

    МИД: Британия в статусе эпицентра производства фейков раздувает историю о «пропавшей» принцессе Уэльской

    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский политический истеблишмент развивает по канонам жанра дезинформационной кампании спектакль под названием «Куда пропала принцесса Уэльская», заявил МИД.

    «Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

    Культура честного диалога между властью и обществом в Британии утрачена полностью, и это подтверждают бесчисленная череда рукотворных «сенсаций», дезинформационных вбросов и заведомо лживые заявления из уст представителей высшего руководства страны, говорится в заявлении МИД России.

    Слухи и домыслы вокруг «исчезновения принцессы» намеренно подогреваются через многочисленные фейки в СМИ, лояльных властям. Происходит на это на фоне «оглушительного молчания дома Виндзоров», указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    Расползающуюся дезинформацию, как обратил внимание МИД России, не купируют. Власти уходят от прямых ответов и даже участвуют в фабрикации и тиражировании дезинформирующих материалов о состоянии здоровья принцессы Уэльской.

    По канонам демократии политический класс, спецслужбы и массмедиа должны обязательно быть независимыми друг от друга, однако в британской «экосистеме лжи и провокаций» они слились воедино, подчеркнул МИД.

    Как отметили на Смоленской площади, аналогичный сценарий наблюдался, когда британские СМИ обвинили российскую прессу в тиражировании фейка о смерти короля Великобритании Карла III. Москва напомнила, что российские СМИ после появления этих сведений запросили уточнения у пресс-службы Букингемского дворца. Были получены разъяснения от британской стороны, что слухи не соответствуют действительности. Но даже после этого в Британии обвинили российские СМИ в том, что они попытались проверить широко распространившуюся «сенсацию», говорится в заявлении МИД РФ.

    На деле имел место присущий всем профессиональным медиаплатформам фактчекинг, подчеркнули в ведомстве.

    «Что касается всей ситуации вокруг «исчезновения» монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического «дефицита честности» политического и медийного классов официального Лондона, а также свидетельством их прямой заинтересованности в подобных волнах дезинформации», – заключил МИД.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отсутствие информации о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон с историей отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

    Коментарии (9)
    22 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Набиуллина рассказала о необычном явлении в российской экономике

    ЦБ: В экономике РФ наблюдается нестандартное сочетание роста сбережений и активного потребления

    Набиуллина рассказала о необычном явлении в российской экономике
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской экономике наблюдается нестандартная ситуация, когда сочетаются сильный рост сбережений и активное потребление, заявила глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

    «Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением», – сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также сообщила, что регулятор не использует золотовалютные резервы для поддержания курса рубля. Уменьшить давление на курс позволяет в том числе высокая ключевая ставка.

    «Повышение ключевой ставки как раз увеличивает привлекательность сбережений в рублях, сдерживает чрезмерный спрос на импорт, тем самым уменьшает давление на валютный курс», – пояснила она.

    По словам Набиуллиной, основной целью денежно-кредитной политики ЦБ является снижение инфляции и достижение ее уровня вблизи 4%, а не «какой-то определенный курс».

    Ранее в ЦБ сделали прогноз о снижении ключевой ставки.

    Коментарии (19)
    22 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели

    Военный аналитик Онуфриенко: Отключения электричества нарушат логистику ВСУ

    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
    @ Соцсети

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары по энергетической инфраструктуре Украины не стоит воспринимать как ответ на действия ДРГ противника в приграничье. Это продуманные и взвешенные действия, которые плавно готовят почву для кардинальных изменений в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

    «Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Насколько известно, были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове, по Бурштынской ТЭС – самой крупной электростанции на Западной Украине, а также по Днепрогэсу. В последнем случае речь идет о поражении машинных залов», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Собеседник напомнил, что ВС РФ систематически наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Он при этом призвал не связывать нынешние обстрелы с попытками ДРГ противника атаковать приграничные российские регионы.

    «Стратегия нанесения масштабных ударов основывается на военной целесообразности. Нельзя относиться к подобным атакам как к импульсивному решению, которое было принято в ответ на действия противника. Это попросту нецелесообразно – за неделю переверстывать план, раздавать другие полетные задания, вводить иные координаты целей. Принцип «нас ударили, поэтому мы ударим в ответ» в данном случае не работает», – считает спикер.

    Аналитик убежден: атака по энергообъектам Украины стала результатом действий комплексной разведки. «Вероятно, наше военное руководство посчитало, что эта цель в данный момент времени являются преимущественной», – отметил собеседник. Онуфриенко особенно обратил внимание на удары по мосту через Днепрогэс.

    Он не исключает, что это стало «примеркой» к нанесению будущих ударов по мостам через Днепр. «До сих пор мы не прибегали к таким методам, но все к этому идет. Наша цель – нарушить логистику противника, ограничить его возможности восполнять резервы на фронте», – подчеркнул спикер. Онуфриенко ожидает, что в течение нескольких месяцев ситуация в зоне СВО изменится, а следовательно, мы увидим совершенно другой характер ударов ВС РФ по различным объектам, в том числе и инфраструктурным.

    Поэтому и нынешняя атака преследует долгосрочные цели, полагает военный аналитик. «Однако локально необходимо было оставить определенные города Украины без света, обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электричества. Взрывы гремели во многих областях.

    Полностью без света остался Харьков, сообщает мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории областного центра началось несколько пожаров. В результате атак были обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

    Члены пророссийского подполья подчеркивают, что ударам подвергся местный завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева. Об этом пишет ТАСС. Также по информации агентства, в результате обстрелов пострадали и две городские ТЭЦ. В Харькове также не работают светофоры и номера экстренной связи со спасателями.

    Атаки нанесены и по энергообъектам Одесской области. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в настоящий момент обесточены 53 тыс. абонентов. Взрывы прогремели, в том числе и в Киеве, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах. В Кривом Роге введены аварийные графики отключения света.

    По всей стране наблюдаются перебои в работе интернета. Особо мощное падение трафика зафиксировано в Виннице, Харькове и Хмельницком. Кроме того, в результате ударов пострадала и расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция. На объекте начался пожар, однако угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет.

    Коментарии (31)
    22 марта 2024, 07:06 • Новости дня
    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией

    Посол Ноздрев заявил о «точке невозврата» и «глубокой заморозке» отношений России с Японией

    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией
    @ МИД России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Японии сознательно демонтируют отношения с Россией, которые находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев.

    Ноздрев сказал, что Япония пытается сформировать в обществе устойчивые антироссийские настроения, давит на бизнес и препятствует совместным проектам, передает РИА «Новости».

    В результате отношения отброшены на десятилетия назад, а их фундамент разрушен, заявил дипломат. По его мнению, это «точка невозврата» и «глубокая заморозка» отношений продлится долго.

    Ноздрев выразил обеспокоенность активизацией военной деятельности Японии около российских границ. Он предостерег Токио от передачи ЗРК Patriot Украине, заявив, что это будет иметь тяжелые последствия. Россия прорабатывает ответные меры на случай поставки Patriot на Украину.

    Посол также отметил курс администрации Фумио Кисиды на ремилитаризацию страны и укрепление реваншистских настроений. Он считает, что США стремятся взять под контроль японские вооружения.

    Напомним, и.о. директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий заявил, что Япония сделала выбор в пользу прозападной линии в контексте украинского кризиса, фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен из-за недружественных шагов Токио.

    Коментарии (16)
    22 марта 2024, 03:53 • Новости дня
    ЦЕРН назвал условие сотрудничества с российскими учеными
    ЦЕРН назвал условие сотрудничества с российскими учеными
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская организация по ядерным исследованиям готова сохранить отношения с российскими учеными, которые работают в институтах, находящихся не в России, сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

    Марсолье пояснил, что решение стран ЦЕРН прекратить сотрудничество с представителями российских организаций относится именно к «российским институтам». По его словам, оно не распространяется на «российских ученых, связанных с ЦЕРН в рамках других соглашений».

    При этом Марсолье не ответил на вопрос о том, сколько российских ученых сохранят отношения с ЦЕРН, а также будут ли россиянам доступны результаты их экспериментов после 30 ноября, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЦЕРН, на территории которой находится Большой адронный коллайдер, 30 ноября прекратит сотрудничество со специалистами, которые имеют связи с Россией.

    Коментарии (19)
    22 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Жители Норвегии пожаловались на экскременты солдат после учений НАТО

    Учения НАТО нанесли Норвегии ущерб на сумму до 750 тыс. долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Ущерб для Норвегии от учений НАТО Nordic Response оценивается в сумму до 750 тыс. долларов, сообщает издание норвежских вооруженных сил.

    Как пишет Forsvarets Forum, поступило значительное число жалоб по многочисленным поводам – от сломанных ограждений до экскрементов солдат на частной земле. Штабной офицер по охране окружающей среды оперативного штаба Марианна Бе обещала, что пострадавшим возместят ущерб, передает РИА «Новости».

    Напомним, НАТО проводило учения Nordic Response 4–15 марта. Учения проводились в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии.


    Коментарии (38)
    22 марта 2024, 11:11 • Новости дня
    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Премьер Венгрии Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину, это может послужить началом новой мировой войны, заявил на радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, буквально несколько месяцев назад такая возможность казалось абсурдом, однако в данный момент Запад действительно стремится развернуть «спираль войны», передает ТАСС.

    Орбан добавил, что в случае, если все же армия одной из стран НАТО вступит в военные действия, это станет началом третьей мировой войны.

    На Украине тем временем сообщают об «отчаянной обороне» уязвимых позиций, в то время как Минэнерго Украины признало, что Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по украинским энергообъектам.

    Коментарии (22)
    22 марта 2024, 16:42 • Новости дня
    В НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией

    Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфликту с Россией

    В НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией
    @ Lukas Balandis/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, заявил о готовности альянса к возможному конфликту с Россией.

    В интервью онлайн-изданию Armyinform, отвечая на вопрос о готовности НАТО к такому сценарию, Бауэр заявил, что да, главная задача альянса – быть готовыми, передает РИА «Новости».

    Бауэр подчеркнул, что НАТО начало готовиться к подобному развитию событий еще в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, в 2019 году альянс начал возвращение к принципу коллективной безопасности, что включало изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран – членов блока.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину.

    Коментарии (40)
    22 марта 2024, 15:53 • Новости дня
    Стало известно о планах Пашиняна приехать в Москву

    News.arm: Пашинян собирается посетить Москву

    Стало известно о планах Пашиняна приехать в Москву
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается посетить Москву с визитом, сообщают армянские СМИ.

    По данным News.arm, визит произойдет в мае. Премьер Армении, как ожидается, примет участие в юбилейном саммите по случаю десятилетия создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Источники издания сообщают, что Пашинян пробудет в российской столице несколько часов.

    При этом не уточняется, собирается ли армянский премьер участвовать в российской столице в ежегодных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

    Ранее на этой неделе Пашинян направил поздравление президенту России Владимиру Путину с победой на выборах главы государства.

    Коментарии (27)
    Главное
    Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
    Участники группы «Пикник» не пострадали при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины
    Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию СБ ООН по Газе
    Ozon и Wildberries не подтвердили планы о скором открытии в ДНР и ЛНР
    В Конгрессе США предложили отстранить от должности спикера Джонсона
    ЦБ назвал срок закрытия массовой программы льготной ипотеки

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ

    Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности

    Перейти в раздел

    Крымский мост получает поддержку с севера

    Ключевые города новых территорий – Мариуполь и Бердянск – получили прямое железнодорожное сообщение с «большой» Россией. Но этот маршрут вскоре пройдет и дальше, вплоть до Севастополя, став таким образом сухопутной альтернативной Крымскому мосту. «Сухопутный мост» имеет стратегическое значение – не только экономическую, но и военную ценность. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............