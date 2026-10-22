Мошенники придумали схему кражи денег с Пушкинской карты

Мошенниеи начали похищать деньги у молодежи с Пушкинской карты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Злоумышленники находят подростков в соцсетях и мессенджерах, предлагая им быстро обналичить деньги с Пушкинской карты. Получив данные карты и код из смс, преступники списывают все средства и исчезают, сайт мэра и правительства Москвы.

Свои аккаунты аферисты сразу удаляют или блокируют для усложнения поисков. На украденные деньги они покупают билеты для перепродажи либо проводят фиктивные платежи через подставные организации.

Специалисты напомнили, что любые предложения вывести или конвертировать деньги с Пушкинской карты являются обманом. Средства выделяются из федерального бюджета исключительно для оплаты именных билетов в официально зарегистрированные театры, музеи и кинотеатры, передавать которые третьим лицам запрещено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник компания «Россети» предупредила о появлении аферистов под видом энергетиков. Тем временем МВД сообщило о многоступенчатых схемах обмана детей мошенниками. Также злоумышленники придумали способ обмана россиян с визовыми центрами.