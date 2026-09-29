Мошенники придумали схему обмана россиян с визовыми центрами

Аферисты стали красть деньги под видом сотрудников визовых центров

Tекст: Катерина Туманова

Согласно материалам МВД, аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками посольств. В ходе разговора они просят назвать код из СМС якобы для уточнения данных по документам, передает ТАСС.

Затем к схеме подключается псевдосотрудник портала «Госуслуги», который убеждает жертву, что ее личная страница взломана, а на перевод средств на Украину оформлена доверенность.

Для предотвращения хищения мошенники предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру, тем самым присваивая их.

В МВД настоятельно рекомендуют не сообщать коды из СМС неизвестным и проверять номера телефонов на официальных ресурсах.

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