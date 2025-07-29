Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.2 комментария
Эксперт рассказала о росте мошенничества с поддельными сайтами отелей
С приближением сезона отпусков злоумышленники активизировали создание поддельных сайтов, маскирующихся под ресурсы для бронирования отелей, авиабилетов и детских лагерей.
Летом мошенники активно маскируют фишинговые сайты под страницы отелей, авиакомпаний и детских лагерей, передает РИА «Новости». Руководитель группы защиты бренда Angara Security Мария Михайлова отмечает: «Одной из самых распространенных схем остается создание поддельных страниц, имитирующих сайты известных авиакомпаний и туроператоров».
Весной 2025 года злоумышленники уже рассылали фейковые предложения от имени «Аэрофлота» через мессенджеры и соцсети, заманивая пользователей на фишинговые ресурсы. Жертв просили заполнить онлайн-анкету или пройти видеоконференцию для «подтверждения брони», после чего похищали их персональные и платежные данные.
Кроме авиаперевозчиков, мошенники используют тему детских лагерей, подделывая сайты баз отдыха. Контент на таких страницах может быть украденым или созданным с помощью нейросетей, а жертвам предлагают внести предоплату за несуществующие путевки. По такой же схеме действуют мошенники с отелями и другими туристическими объектами, размещая фальшивые объявления в соцсетях и на популярных площадках.
Часто подобные предложения отличаются заниженными ценами, чтобы привлечь внимание. После оплаты жертвы не могут связаться с «арендодателями» или узнают на месте, что отель не существует или уже занят другими клиентами.
Еще одна популярная схема связана с билетами на концерты и фестивали: мошенники предлагают «лишние» электронные билеты по низкой цене, просят предоплату и затем блокируют покупателя. В некоторых случаях под видом билетов распространяется вредоносное ПО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост числа мошеннических атак, направленных на пожилых россиян. ВТБ предупредил о резком увеличении случаев мошенничества при покупке авиабилетов.