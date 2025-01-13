РФПИ за время работы увеличил государственные средства в 5,7 раза

РФПИ приумножил вложенные государством средства до 2,3 трлн рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы приумножили уже вложенные в фонд средства государства почти в шесть раз, в 5,7 раза», – заявил Дмитриев. Фонд профинансировал и одобрил более 100 проектов в разных отраслях, начиная от инфраструктуры и промышленного производства до высоких технологий, сообщает ТАСС.

В дополнение РФПИ привлек более 36 млрд евро иностранного капитала, установив ряд долгосрочных стратегических партнерств. В рамках программы автоматического соинвестирования было привлечено 3,4 млрд евро. Дмитриев отметил, что за последние два года фонд инвестировал 250 млрд рублей, а коэффициент привлечения составил 1:5.

Помимо этого, фонд работает с российскими соинвесторами. С их участием было профинансировано 25 проектов на сумму 240 млрд рублей с 2022 года. Среди этих проектов числится «Атом», первый электроавтомобиль РФПИ. В ближайшее время планируется завершить еще 16 проектов на сумму 270 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и китайские медиакомпании договорились создать совместный фонд кино для продвижения фильмов на рынки обеих стран.

Кроме того, РФПИ и Федеральное медико-биологическое агентство заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и работе над инвестиционными проектами по лекарственным средствам.