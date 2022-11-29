РФПИ и ФМБА договорились о партнерстве и совместных проектах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Федеральное медико-биологическое агентство заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и работе над инвестиционными проектами по лекарственным средствам, документ подписали глава фонда Кирилл Дмитриев и руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Совместные проекты дадут возможность обеспечить развитие и повысить конкурентоспособность российской продукции и экономики страны, сообщили в РФПИ, передает РИА «Новости».

У ФМБА есть инновационные разработки, позволяющие России сохранять лекарственный суверенитет, также у них высок потенциал для экспорта. РФПИ займется продвижением разработок и препаратов агентства за границей.

Распространять планируется в том числе аллерговакцину, созданную Институтом Иммунологии ФМБА.

Другой совместной работой станет создание нового предприятия полного цикла для производства конъюгированных вакцин в Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА, инвестиции будет привлекать РФПИ. Это позволит обеспечить импортозамещение в России.

Фонд и агентство займутся совместными биофармацевтическими разработками мирового уровня, они будут повышать доступность современной медицины в стране и за границей в сотрудничестве с ВОЗ.

ФМБА также поможет с передачей технологий производства лекарств при положительной оценке коммерческой привлекательности таких проектов со стороны РФПИ.