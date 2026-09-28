Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.13 комментариев
Пособников украинских мошеннических колл-центров задержали в Белоруссии
В Белоруссии задержали пятерых пособников украинских мошенников, которые передали на Украину более 2,5 тыс. номеров российских сотовых операторов, сообщили в МВД республики.
Правоохранительные органы Белоруссии задержали пятерых подозреваемых в пособничестве украинским мошенникам, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы белорусского МВД, среди задержанных оказались трое несовершеннолетних.
«В различных регионах страны задержаны пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Установлено: фигуранты оказывали пособничество украинским колл-центрам, занимаясь мошенничеством, а также хищением денежных средств путем модификации компьютерной информации», – сообщили в ведомстве.
Задержанные администрировали Telegram-сообщества, через которые собирали абонентские номера российских операторов связи. Эти номера затем переправлялись на Украину для регистрации аккаунтов в мессенджерах, организации фишинговых рассылок и мошеннических звонков.
Всего злоумышленники успели передать более 2,5 тыс. номеров. В ходе расследования силовики выявили 38 человек, причастных к преступной схеме. По местам их жительства уже проведены обыски.
Возбуждено уголовное дело по статье о хищении имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном организованной группой. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
В МВД напомнили, что уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 14 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре парламент Украины проголосовал за введение уголовной ответственности для организаторов мошеннических колл-центров.
В мае правоохранители обнаружили в Забайкалье сим-боксы злоумышленников для кражи денег у россиян. Весной сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии троих пособников украинских аферистов.