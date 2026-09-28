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Осуждены похитители 90 млн рублей у производителя компонентов ядерного оружия
Бывших сотрудников «Маяка» осудили за хищение более 90 млн рублей на Урале
Двух бывших сотрудников предприятия атомной промышленности «Маяк» в Озерске приговорили к четырем годам колонии за хищение более 90 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Челябинской области.
Озерский городской суд вынес обвинительный приговор двум бывшим сотрудникам предприятия атомной промышленности ФГУП «ПО «Маяк», передает РИА «Новости». Они признаны виновными в мошенничестве и приговорены к четырем годам лишения свободы каждый в исправительной колонии общего режима.
По данным объединенной пресс-службы судов Челябинской области, в период с 16 января 2020 года по 13 июня 2024 года обвиняемые похитили более 90,6 млн рублей. «Озерским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя группы протокола управления предприятием ФГУП «ПО «Маяк» и бывшего руководителя проекта проектного офиса «Импортозамещающие проекты» представительства ФГУП «ПО «Маяк» в Москве... назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.
Суд также обязал осужденных солидарно возместить причиненный ущерб в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.
Предприятие «Маяк» входит в структуру Росатома и занимается производством компонентов ядерного оружия, являясь первым промышленным объектом отечественной атомной отрасли.
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