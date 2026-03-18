Суд арестовал бывшего министра Дагестана Сулейманова за взятку

Tекст: Денис Тельманов

Бывший министр строительства и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов был арестован по делу о получении взятки, передает ТАСС. Советский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении экс-чиновника.

В сообщении объединенной пресс-службы судов региона говорится: «В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ республики. Он подозревается в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца, то есть по 16 мая включительно».

Следствие подозревает Артура Сулейманова в получении взятки, детали дела пока не раскрываются. Арест продлится до 16 мая включительно. Соответствующее решение суда уже вступило в силу.

