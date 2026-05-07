    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    7 мая 2026, 06:15 • Новости дня

    В Гидрометцентре спрогнозировали дождливую погоду в Москве на День Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приуроченные к 9 Мая праздничные мероприятия в столице пройдут на фоне облачности и небольших осадков из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в столице на День Победы поднимется лишь до 15 градусов, пояснила Паршина РИА «Новости».

    Накануне праздника в город придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ощутимое похолодание.

    Ранее пресса публиковала противоречивые данные о возможной жаре до 25 градусов или сильных ливнях при температуре около девяти градусов. Эксперт отметила, что подобные расхождения вызваны разными подходами метеорологов к моделированию синоптических процессов.

    По оценкам Гидрометцентра, похолодание задержится в городе на несколько дней. Специалист напомнила, что весенняя погода крайне неустойчива из-за подготовки климата к летнему сезону, поэтому прогнозы могут регулярно корректироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход «черемуховых холодов» в столичный регион на праздничные выходные.

    5 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai, погибла после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото, пишут СМИ.

    Актриса погибла в результате ДТП с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. В столичном ГУ МВД уточнили ТАСС, что авария произошла около 17:40 в районе дома № 5. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    По информации МК, погибшей оказалась актриса Театра Луны Ксения Добромилова, которая также известна как фотограф, видеограф и героиня клипа HammAli & Navai «Девочка-война». По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она делала фотографии. В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле.

    «Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», – рассказали в окружении артистки.

    Ранее в Москве нетрезвая женщина за рулем автомобиля без госномера устроила массовую аварию с погибшими. За ДТП в пьяном виде на Садовом кольце, приведшее к гибели двух человек, виновнице грозит до 15 лет колонии.

    Позже оказалось, что предполагаемая виновница аварии Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина, бывшего советника министра обороны России, а ее мать Татьяна Владимирова – проректором МПГУ.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    5 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая актриса Добромилова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный автомобиль Ferrari, в котором, по предварительным данным, находился рэпер Navai (Наваи Бакиров), попал в дорожно-транспортное происшествие на Зубовском бульваре в центре Москвы.

    Инцидент произошел вечером во вторник – машину развернуло, она подлетела и врезалась в столб и тротуар, передает РИА «Новости».

    Очевидцы рассказали изданию, что предполагаемый виновник аварии сменил одежду и попытался скрыться, пересев в черную Toyota Camry, находившуюся неподалеку от места ДТП. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства.

    Сотрудники ГИБДД подтвердили, что в результате аварии никто не пострадал. «Погибших нет, пострадавших нет», – заявил инспектор дорожной полиции.

    Незадолго до этого актрису из клипа Navai «Девочка-война» Ксению Добромилову насмерть сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

    Ранее нетрезвая женщина на машине без госномера спровоцировала массовое ДТП с двумя погибшими в Москве.

    4 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Названа дата начала отключения отопления в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице стартует плавное отключение отопления в жилых и других зданиях из-за установившихся теплых погодных условий.

    Отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая, сообщает столичный комплекс городского хозяйства, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что специалисты приступят к поэтапному переводу системы теплоснабжения города на летний режим работы, поскольку температура наружного воздуха достигла необходимых показателей.

    По данным комплекса, отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, включая свыше 34 тысяч жилых домов. В сообщении подчеркивается, что отключение будет проводиться поэтапно: сначала промышленные, затем административные, затем жилые здания, после чего школы, детские сады и лечебные учреждения.

    Жителям напоминают, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться в круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК», в Единый диспетчерский центр или управляющую компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

    Завершение отопительного сезона в 2026 году ожидается с конца апреля до середины мая в зависимости от региона и погодных условий. В России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.

    6 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе «черемуховых холодов» в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    После аномальной жары столичный регион накроет волна прохлады с ливнями, которая продлится все праздничные выходные и отступит лишь к началу следующей рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Майский зной сменится резким снижением температуры в преддверии праздников. «Легкие «черемуховые» холода придут на несколько суток в Москву и остальную часть Центральной России в пятницу», – передает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    В четверг воздух в столице прогреется до 28 градусов тепла, что на десять градусов превышает климатическую норму. Однако уже на следующий день регион пересечет холодный атмосферный фронт с грозами. Дневная температура опустится до 18 градусов тепла.

    В День Победы ожидается пасмурная и некомфортная погода. Столицу накроет волновой циклон, который принесет обильные осадки в виде пяти-шести литров воды на квадратный метр. Воздух остынет до девяти градусов тепла, что соответствует показателям апреля.

    Прохладная и дождливая погода сохранится до конца выходных. Потепление начнется лишь во вторник, 12 мая, когда температурный фон вернется в климатическое русло и достигнет 18 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник температура воздуха в Москве достигла рекордной отметки в 25,1 градуса.

    Перед этим синоптик Михаил Леус зафиксировал начало метеорологического лета в столице.

    При этом Евгений Тишковец заранее предупредил о резком пятничном похолодании до 17 градусов.


    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    6 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    Москвичам пообещали заметное похолодание

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В среду жителей столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, однако к выходным в город придет заметное похолодание, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В течение дня через Центральную Россию «скользнет» холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», – рассказал синоптик РИА «Новости».

    Он добавил, что атмосферное давление вырастет до 745 миллиметров ртутного столба.

    В четверг температура воздуха поднимется до 27 градусов, однако уже в пятницу очередной холодный фронт принесет похолодание до 17 градусов. В День Победы, 9 мая, пройдут дожди, а дневная температура не превысит 15 градусов. Прохладная погода сохранится и в воскресенье.

    Напомним, во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, это стало новым максимумом с начала 2026 года.

    4 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву, сообщили СМИ.

    В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.

    Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    5 мая 2026, 08:14 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевшие на российскую столицу утром во вторник беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сбито три дрона, на местах падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что за ночь над Москвой нейтрализовали третий БПЛА.

    Всего за этот период над страной уничтожили 289 дронов.

    5 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы столкнулись с невозможностью снять наличные в некоторых банкоматах из-за проблем с Сетью.

    В Москве наблюдаются сбои в работе некоторых уличных терминалов выдачи наличных на фоне ограничения работы сотовых сетей, передает РИА «Новости».

    При этом банковские отделения продолжают обслуживать клиентов в штатном режиме.

    Накануне крупные операторы связи предупредили жителей столичного региона о возможных перебоях с мобильным интернетом. Меры безопасности связаны с подготовкой к праздничным мероприятиям в период с 5 по 9 мая.

    На экранах неисправных устройств Сбербанка появляется сообщение: «Банкомат не работает. Воспользуйтесь другим банкоматом или обратитесь в офис». Также клиентам предлагается отсканировать специальный код для поиска ближайших доступных точек обслуживания. Аналогичные трудности зафиксированы и у терминалов Т-Банка.

    Напомним, москвичи утром во вторник столкнулись с невозможностью отправить смс.

    5 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Отражена атака четырех летевших к Москве беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО успешно предотвратили атаку четырёх беспилотников, летевших к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Атака четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, была успешно отражена силами противовоздушной обороны Минобороны, сообщил в Max Собянин.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее российские военные уничтожили три беспилотника на подлете к Москве.

    Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников с вечера понедельника до утра вторника.

    5 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали второй направлявшийся к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь дрон ВСУ, направлявшийся к Москве, ликвидирован силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 1.20.

    Ранее Собянин сообщал о первом, ликвидированном в ночь на вторник БПЛА.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.

    5 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о ликвидированном на подлете к городу БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали на подлете к городу украинский БПЛА, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.


    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    Приставы передали конфискованный Mercedes-Benz G-Class на нужды СВО
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

