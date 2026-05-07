В Гидрометцентре спрогнозировали дождливую погоду в Москве на День Победы
Приуроченные к 9 Мая праздничные мероприятия в столице пройдут на фоне облачности и небольших осадков из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Температура воздуха в столице на День Победы поднимется лишь до 15 градусов, пояснила Паршина РИА «Новости».
Накануне праздника в город придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ощутимое похолодание.
Ранее пресса публиковала противоречивые данные о возможной жаре до 25 градусов или сильных ливнях при температуре около девяти градусов. Эксперт отметила, что подобные расхождения вызваны разными подходами метеорологов к моделированию синоптических процессов.
По оценкам Гидрометцентра, похолодание задержится в городе на несколько дней. Специалист напомнила, что весенняя погода крайне неустойчива из-за подготовки климата к летнему сезону, поэтому прогнозы могут регулярно корректироваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход «черемуховых холодов» в столичный регион на праздничные выходные.