Тишковец сообщил о потеплении до 25 градусов в Москве
В среду жителей столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, однако к выходным в город придет заметное похолодание, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня через Центральную Россию «скользнет» холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», – рассказал синоптик РИА «Новости».
Он добавил, что атмосферное давление вырастет до 745 миллиметров ртутного столба.
В четверг температура воздуха поднимется до 27 градусов, однако уже в пятницу очередной холодный фронт принесет похолодание до 17 градусов. В День Победы, 9 мая, пройдут дожди, а дневная температура не превысит 15 градусов. Прохладная погода сохранится и в воскресенье.
Напомним, во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, это стало новым максимумом с начала 2026 года.