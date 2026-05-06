    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Швеция объявила о создании собственной внешней разведки
    Иран опроверг атаки на ОАЭ
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    6 мая 2026, 07:31 • Новости дня

    Тишковец сообщил о потеплении до 25 градусов в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В среду жителей столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, однако к выходным в город придет заметное похолодание, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В течение дня через Центральную Россию «скользнет» холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», – рассказал синоптик РИА «Новости».

    Он добавил, что атмосферное давление вырастет до 745 миллиметров ртутного столба.

    В четверг температура воздуха поднимется до 27 градусов, однако уже в пятницу очередной холодный фронт принесет похолодание до 17 градусов. В День Победы, 9 мая, пройдут дожди, а дневная температура не превысит 15 градусов. Прохладная погода сохранится и в воскресенье.

    Напомним, во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, это стало новым максимумом с начала 2026 года.

    5 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai, погибла после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото, пишут СМИ.

    Актриса погибла в результате ДТП с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. В столичном ГУ МВД уточнили ТАСС, что авария произошла около 17:40 в районе дома № 5. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    По информации МК, погибшей оказалась актриса Театра Луны Ксения Добромилова, которая также известна как фотограф, видеограф и героиня клипа HammAli & Navai «Девочка-война». По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она делала фотографии. В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле.

    «Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», – рассказали в окружении артистки.

    Ранее в Москве нетрезвая женщина за рулем автомобиля без госномера устроила массовую аварию с погибшими. За ДТП в пьяном виде на Садовом кольце, приведшее к гибели двух человек, виновнице грозит до 15 лет колонии.

    Позже оказалось, что предполагаемая виновница аварии Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина, бывшего советника министра обороны России, а ее мать Татьяна Владимирова – проректором МПГУ.

    5 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая сегодня актриса Добромилова

    Ferrari с рэпером Navai попал в аварию в центре Москвы

    В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая сегодня актриса Добромилова
    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный автомобиль Ferrari, в котором, по предварительным данным, находился рэпер Navai (Наваи Бакиров), попал в дорожно-транспортное происшествие на Зубовском бульваре в центре Москвы.

    Инцидент произошел вечером во вторник – машину развернуло, она подлетела и врезалась в столб и тротуар, передает РИА «Новости».

    Очевидцы рассказали изданию, что предполагаемый виновник аварии сменил одежду и попытался скрыться, пересев в черную Toyota Camry, находившуюся неподалеку от места ДТП. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства.

    Сотрудники ГИБДД подтвердили, что в результате аварии никто не пострадал. «Погибших нет, пострадавших нет», – заявил инспектор дорожной полиции.

    Незадолго до этого актрису из клипа Navai «Девочка-война» Ксению Добромилову насмерть сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

    Ранее нетрезвая женщина на машине без госномера спровоцировала массовое ДТП с двумя погибшими в Москве.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы столкнулись с невозможностью снять наличные в некоторых банкоматах из-за проблем с Сетью.

    В Москве наблюдаются сбои в работе некоторых уличных терминалов выдачи наличных на фоне ограничения работы сотовых сетей, передает РИА «Новости».

    При этом банковские отделения продолжают обслуживать клиентов в штатном режиме.

    Накануне крупные операторы связи предупредили жителей столичного региона о возможных перебоях с мобильным интернетом. Меры безопасности связаны с подготовкой к праздничным мероприятиям в период с 5 по 9 мая.

    На экранах неисправных устройств Сбербанка появляется сообщение: «Банкомат не работает. Воспользуйтесь другим банкоматом или обратитесь в офис». Также клиентам предлагается отсканировать специальный код для поиска ближайших доступных точек обслуживания. Аналогичные трудности зафиксированы и у терминалов Т-Банка.

    Напомним, москвичи утром во вторник столкнулись с невозможностью отправить смс.

    5 мая 2026, 08:14 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевшие на российскую столицу утром во вторник беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сбито три дрона, на местах падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что за ночь над Москвой нейтрализовали третий БПЛА.

    Всего за этот период над страной уничтожили 289 дронов.

    5 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Отражена атака четырех летевших к Москве беспилотников

    Отражена атака четырех летевших к Москве беспилотников
    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО успешно предотвратили атаку четырёх беспилотников, летевших к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Атака четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, была успешно отражена силами противовоздушной обороны Минобороны, сообщил в Max Собянин.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее российские военные уничтожили три беспилотника на подлете к Москве.

    Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников с вечера понедельника до утра вторника.

    5 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Москву атаковали 50 беспилотников за четыре дня

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Max сообщил о том, что системы ПВО в очередной раз успешно отразили нападение. «Отражена атака еще четырех БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он. По подсчетам ТАСС, число атаковавших Москву беспилотников с 2 по 5 мая достигло 50.

    Ранее системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Смоленской областью. Мирная жительница города Шебекино в Белгородской области погибла из-за атаки украинского беспилотника.

    5 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Суд частично изъял имущество основателя «Русагро» Мошковича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хамовнический суд Москвы принял решение об обращении части имущества и средств основателя «Русагро» Вадима Мошковича в доход государства, сообщают информагентства.

    Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества основателя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова. Как сообщил РИА «Новости» адвокат Дмитрий Кравченко, «суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры».

    В доход государства обращены акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, его супруге Наталии Быковской, племяннику Сергею Трибунскому с женой, а также Басову и ООО «Производственно-коммерческая фирма "Профит"». Также государству перешли денежные средства Мошковича в российских банках: 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро.

    Кроме того, государству отошли все доли Мошковича в ООО «Финансовый ресурс» и акции завода по металлообработке АО «Эталон». Суд также постановил изъять участки Быковской в поселке Летова Роща, но оставил за ней четырехуровневую квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке.

    Основанием для иска стали нарушения Мошковичем антикоррупционного законодательства в период его работы сенатором в 2006-2014 годах. Генпрокуратура установила, что Мошкович после вступления в должность продолжал владеть «Русагро» и скрывал доходы, а также использовал кипрские офшоры для вывода капитала за рубеж.

    По данным следствия, стоимость имущества «Русагро» превышает 551 млрд рублей, годовая выручка составляет 396 млрд рублей, а валовая прибыль – 74,4 млрд рублей. Холдинг владеет земельным фондом площадью 823 тыс. гектаров, 12 заводами, девятью сахарными производствами и 20 свиноводческими комплексами в 15 регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

    Накануне Хамовнический суд Москвы заблокировал порядка 470 млн ценных бумаг «Русагро» в рамках процесса об изъятии активов у бизнесмена.

    Ранее МВД завершило расследование уголовного дела в отношении Мошковича. Сам предприниматель отказывался признать вину в мошенничестве и даче взятки.

    5 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Жители Москвы столкнулись с проблемами при отправке СМС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Москвы во вторник утром столкнулись с невозможностью отправить смс, спустя сутки после предупреждений операторов о временных ограничениях связи с 5 по 9 мая.

    Москвичи во вторник утром столкнулись с проблемами при отправке смс: сообщения не доходили до получателей. Пользователи отмечают, что сбой затронул значительное число абонентов различных мобильных операторов, передает РИА «Новости».

    Крупные телекоммуникационные компании, включая «Билайн», Т2 и «Мегафон», накануне предупреждали о возможных ограничениях передачи смс и мобильного интернета в период с 5 по 9 мая.

    Представители МТС добавили, что ограничения могут затронуть не только Москву, но и Подмосковье.

    Сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях со связью в период майских праздников.

    Временные ограничения доступа к сети планировались ради обеспечения безопасности граждан.

    5 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Пьяный зацепер прокатился на подножке поезда московского метро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения совершил экстремальную поездку на задней подножке последнего вагона поезда в столичной подземке, сообщили в прокуратуре города.

    Подозреваемым оказался мужчина 2006 года рождения, находившийся в момент инцидента в нетрезвом виде, передает телеканал 360 со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    Прокуратура взяла под контроль привлечение любителя опасных развлечений к административной ответственности. За умышленное нарушение правил безопасности на транспорте молодому человеку грозит штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей или арест на срок до 10 суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал на 10 суток прыгнувшего на крышу поезда московского метро мужчину. В начале апреля полиция задержала проехавшего на сцепке вагонов от станции «Курская» до «Площади Революции» молодого человека.

    5 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    «Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении Росавиации в Max.

    Ранее ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    Утром Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Челябинска.

    5 мая 2026, 13:35 • Новости дня
    Минцифры: Операторы заранее предупредят о новых ограничениях интернета в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве по соображениям безопасности, заявило Минцифры.

    Операторы связи заранее оповестят абонентов о возможных повторных ограничениях мобильного интернета в Москве, если они будут введены по соображениям безопасности, передает Минцифры на платформе «Макс».

    Ранее ведомство сообщило, что временные блокировки мобильного интернета завершены, а доступ к онлайн-ресурсам восстанавливается. Домашний интернет и Wi-Fi в столице продолжают работать в штатном режиме.

    В сообщении министерства отмечается: «В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов». Это позволит жителям столицы заранее подготовиться к возможным перебоям в работе мобильного интернета.

    Как пояснил главный редактор Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков, при отсутствии мобильного интернета можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi в общественном транспорте, кафе, библиотеках, парках, МФЦ, торговых центрах и на вокзалах, передает РИА «Новости».

    Эксперт также напомнил о существовании городских сетей «Moscow WiFi_Free» и «MTS_WiFi_Free».

    При этом специалист предостерег пользователей от подключения к неизвестным сетям с названием «Free Wi-Fi». По его словам, мошенники могут создавать фальшивые точки доступа с похожими названиями, чтобы получить личные данные пользователей, такие как номер телефона, данные банковской карты или логины.

    Зыков советует не вводить важную информацию при использовании бесплатных сетей и всегда проверять точное название Wi-Fi у организации или на официальном сайте. Также рекомендуется внимательно следить за тем, от кого поступают коды подтверждения по смс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мобильный интернет в Москве заработал на улицах столицы после временных ограничений по соображениям безопасности.

    Минцифры решило согласовать оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов для доступа к социально значимым ресурсам в период отключения мобильного интернета.

    Жители Москвы и Подмосковья утром 5 мая столкнулись с проблемами при отправке СМС после предупреждений операторов о временных ограничениях связи с 5 по 9 мая.

    5 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Во вторник в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, что стало новым максимумом с начала 2026 года, сообщили синоптики.

    5 мая стал самым теплым днем в Москве с начала текущего года, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале. Согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, воздух к 16 часам прогрелся до 25,1 градуса. В понедельник был установлен предыдущий температурный рекорд, но уже на следующий день показатель обновился.

    Михаил Леус в своем сообщении отметил: «Недолго понедельник был на первой строчке в списке самых теплых дней с начала года, он уже уступил место дню сегодняшнему – температура воздуха, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, превысила 25-градусную отметку, в 16 часов термометр показывал плюс 25,1 градуса».

    При этом синоптик подчеркнул, что в ближайшие дни в столице температура не достигнет отметки в 30 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали облачный и жаркий вторник.

    Ранее синоптики назвали теплый воздух с юго-запада из района Средиземноморья причиной возможной первой грозы сезона в Москве и области. До этого сообщалось, что в Московском регионе до конца мая сохранится устойчивая теплая погода с дневной температурой 25–28 градусов и отсутствием осадков при превышении климатической нормы на несколько градусов.

    5 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Мобильный интернет заработал на улицах Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители столицы вновь получили привычный доступ к банковским приложениям и мессенджерам после временных ограничений связи ради безопасности.

    Доступ к сети в столичных районах начал восстанавливаться днем во вторник, передает РИА «Новости».

    Пользователи могут без проблем открывать сайты, пользоваться браузерами и онлайн-сервисами. Связь стабилизировалась в центре города, а также на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях метрополитена.

    Компании сотовой связи перестали рассылать абонентам предупреждения о возможных сбоях. Кроме того, задержанные ранее текстовые сообщения успешно дошли до получателей.

    Позднее в Минцифры подтвердили окончание блокировок. Представители ведомства пояснили, что ограничения вводились по соображениям безопасности, а сейчас доступ к ресурсам полностью восстанавливается.

    В понедельник операторы связи предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Утром 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами при отправке смс-сообщений.

    5 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые зафиксировали удар мощной магнитной бури по Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Прошедшей ночью планета подверглась воздействию геомагнитного шторма класса G2, который вызвал яркие полярные сияния интенсивностью восемь баллов из десяти возможных.

    Геомагнитное возмущение произошло в ночь на пятое мая из-за прихода медленного выброса корональной плазмы, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Само событие на Солнце зарегистрировали еще 13 апреля. Специалисты предполагали, что за время полета структура потока распадется. «Откровенно говоря, хотя математика умнее человека, внутренне не верилось, что за почти неделю пути от Солнца до Земли эта структура не распадется и не растворится, но в итоге она не спеша, но дошла, ударив по планете прошедшей ночью», – пояснили исследователи.

    Ночной шторм вызвал масштабные полярные сияния, интенсивность которых на пике составила восемь баллов. Эксперты предупреждают, что с началом лета наблюдать подобные явления станет невозможно из-за слишком светлого неба. Сейчас вспышечная активность звезды оценивается как низкая.

    Примерно через три или четыре дня на восточном крае Солнца должна появиться крупная активная область. Данный участок уже фиксирует на обратной стороне спутник Solar Orbiter. Астрономы предполагают, что это запустит очередную волну геомагнитной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле ученые спрогнозировали появление новой магнитной бури в конце апреля. Несколько дней спустя на Солнце произошли две мощные вспышки класса М.

    5 мая 2026, 08:31 • Новости дня
    Синоптики пообещали москвичам летнюю жару и первые грозы

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник жителей столицы ожидает по-настоящему летняя погода с кратковременными дождями и порывистым ветром, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Столичный регион оказался под влиянием малоактивного атмосферного фронта, передает Telegram-канал Леуса.

    Ведущий специалист центра  «Фобос» сообщил, что температура воздуха в городе поднимется до 26 градусов тепла. По области столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Во второй половине дня прогнозируется переменная облачность, пройдут кратковременные осадки. Местами возможны локальные грозы. Ветер ожидается западный, от четырех до девяти метров в секунду, при грозе он станет порывистым.

    Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже климатической нормы. В среду характер погоды существенно не изменится. Ночью ожидается от 12 до 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов, вновь пройдут дожди с грозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптики прогнозировали в столице потепление до 25 градусов.

    Специалисты назвали причиной первой грозы приход теплого воздуха из Средиземноморья.

