Жители Москвы столкнулись с проблемами при отправке СМС

Москвичи и жители Подмосковья пожаловались на проблемы с отправкой СМС
Москвичи во вторник утром столкнулись с проблемами при отправке смс: сообщения не доходили до получателей. Пользователи отмечают, что сбой затронул значительное число абонентов различных мобильных операторов, передает РИА «Новости».
Крупные телекоммуникационные компании, включая «Билайн», Т2 и «Мегафон», накануне предупреждали о возможных ограничениях передачи смс и мобильного интернета в период с 5 по 9 мая.
Представители МТС добавили, что ограничения могут затронуть не только Москву, но и Подмосковье.
Сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях со связью в период майских праздников.
Временные ограничения доступа к сети планировались ради обеспечения безопасности граждан.