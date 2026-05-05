Мировые цены на нефть снизились после прохода судна Maersk

Проход американских военных через Ормузский пролив снизил мировые цены на нефть

Tекст: Мария Иванова

Котировки эталонных марок дешевеют более чем на 1%, передает РИА« Новости». Июльские фьючерсы на смесь Brent опустились на 1,26%, достигнув 113 долларов за баррель, а контракты на WTI потеряли 2,12%. При этом по итогам понедельника эти марки показывали рост на 5,8% и 3,2% соответственно.

Снижение напряженности на Ближнем Востоке произошло после сообщений датского телевидения. Контейнеровоз компании Maersk, следовавший под флагом США, успешно миновал Ормузский пролив в сопровождении американских военных.

«Успешный выход в сопровождении судна Maersk помог снизить некоторые опасения относительно незамедлительных перебоев в поставках», – отметил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер. Эксперт добавил, что ограниченный безопасный проход помогает избавиться от страхов худшего сценария, хотя это пока остается единичным случаем.

3 мая президент США анонсировал операцию «Проект Свобода». Инициатива направлена на оказание помощи заблокированным в проливе коммерческим судам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стоимость эталонных марок нефти увеличилась после перекрытия иранскими силами прохода американских военных судов. Мировой рынок отреагировал резким скачком котировок из-за сообщений о сбитых ракетах в ОАЭ.