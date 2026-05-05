Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Такой политикой правящая «Грузинская мечта сворачивает с курса суверенитета и защиты национальных интересов», – сказано в заявлении партии.

Сторонники нейтралитета рассматривают как отход от такого курса встречу премьер-министра накануне в Ереване с Зеленским – «фигурой, который вместе со своей командой и иностранными хозяевами сделал все для дискредитации международного имиджа Грузии и нанесения максимального ущерба Грузии в сложнейшей геополитической обстановке».

«Единая нейтральная Грузия» также считает «категорически неприемлемым» курс правительства на интеграцию в ЕС, так как это объединение «сегодня не может удовлетворить элементарные потребности своих граждан», а «будущее его туманно».

«Для властей Грузии пришло время отрезвления и прекращения следованию пути, который ведет к ослаблению государства», – призвали в «Единой нейтральной Грузии».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и украинский лидер Владимир Зеленский провели встречу в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества по инициативе главы киевского режима.

Ираклий Кобахидзе, против которого Зеленский ввел санкции в 2024 году, сообщил грузинским журналистам, что инициатором встречи был украинский лидер, и грузинская сторона сразу же приняла предложение.

Ираклий Кобахидзе назвал встречу с Зеленским «интересной» и сказал, что она прошла «в очень дружественной атмосфере», не раскрыв иных подробностей.

После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые рестрикции против России и открыть «второй фронт». При этом Грузия поддерживает Украину во всех международных организациях. Из-за действий Киева отношения двух стран находятся на крайне низком уровне, Тбилиси заявляет об «односторонней дружбе».