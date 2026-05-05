Ученые зафиксировали удар мощной магнитной бури по Земле

Выброс корональной плазмы спровоцировал на Земле магнитную бурю среднего уровня

Mария Иванова

Геомагнитное возмущение произошло в ночь на пятое мая из-за прихода медленного выброса корональной плазмы, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Само событие на Солнце зарегистрировали еще 13 апреля. Специалисты предполагали, что за время полета структура потока распадется. «Откровенно говоря, хотя математика умнее человека, внутренне не верилось, что за почти неделю пути от Солнца до Земли эта структура не распадется и не растворится, но в итоге она не спеша, но дошла, ударив по планете прошедшей ночью», – пояснили исследователи.

Ночной шторм вызвал масштабные полярные сияния, интенсивность которых на пике составила восемь баллов. Эксперты предупреждают, что с началом лета наблюдать подобные явления станет невозможно из-за слишком светлого неба. Сейчас вспышечная активность звезды оценивается как низкая.

Примерно через три или четыре дня на восточном крае Солнца должна появиться крупная активная область. Данный участок уже фиксирует на обратной стороне спутник Solar Orbiter. Астрономы предполагают, что это запустит очередную волну геомагнитной активности.

