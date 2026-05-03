Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника
Над Москвой были уничтожены два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».
Позже он уточнил, что уничтожен еще один БПЛА, и добавил, что на месте также работают экстренные службы.
Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник. 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.