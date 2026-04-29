Синоптики спрогнозировали заморозки в Москве в последнюю ночь апреля

Гидрометцентр предупредил о заморозках и мокром снеге в Московском регионе
В ночь на 30 апреля температура в столичном регионе опустится до минус четырех градусов, а местами пройдет мокрый снег.
Предстоящей ночью в столице и области ожидаются заморозки, передает ТАСС. По данным синоптиков, температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.
«Предстоящей ночью местами продолжатся небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а температура воздуха в Москве составит -1...+1 °C, по области – -4...+1 °C», – сообщил представитель Гидрометцентра.
Днем 30 апреля прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. Воздух в столице прогреется до 5-7 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 3 до 8 градусов выше нуля. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду.
Метеорологи отмечают, что 1 мая погода останется прохладной с возможными осадками, а температура не превысит 10 градусов.
Однако уже к 3 мая в Центральную Россию придет тепло, и термометры покажут до 19 градусов выше нуля.
