Синоптики спрогнозировали заморозки в Москве в последнюю ночь апреля

Гидрометцентр предупредил о заморозках и мокром снеге в Московском регионе

Tекст: Мария Иванова

Предстоящей ночью в столице и области ожидаются заморозки, передает ТАСС. По данным синоптиков, температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.

«Предстоящей ночью местами продолжатся небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а температура воздуха в Москве составит -1...+1 °C, по области – -4...+1 °C», – сообщил представитель Гидрометцентра.

Днем 30 апреля прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. Воздух в столице прогреется до 5-7 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 3 до 8 градусов выше нуля. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что 1 мая погода останется прохладной с возможными осадками, а температура не превысит 10 градусов.

Однако уже к 3 мая в Центральную Россию придет тепло, и термометры покажут до 19 градусов выше нуля.

Ранее синоптики сообщили о надвигающихся на северо-запад России снегопадах.

Фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады на северо-западе России приходом циклона с Баренцева моря.

Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи под плотным слоем снега.