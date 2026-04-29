Турция почти в 15 раз подняла стоимость ВНЖ для россиян

Стоимость турецкого ВНЖ для россиян увеличилась почти в 15 раз

Tекст: Тимур Шайдуллин

Турецкие власти почти в 15 раз увеличили стоимость оформления вида на жительство для россиян. Теперь туристический ВНЖ на год обойдется не менее чем в 28 тыс. лир (620 долларов). Юристы, которые помогают с подготовкой документов, рассказали РИА «Новости», что ранее эта пошлина составляла всего 2000 лир (44 доллара).

Пошлина состоит из сбора за оформление карточки – 964 лиры (21 доллар), а также платы непосредственно за ВНЖ. В конце 2023 года за оформление ВНЖ платили 1875 лир, а к январю 2024 года сумма уже превышала 2000 лир. Для детей сумма пошлины меньше примерно на 25%.

По словам юристов, теперь оформление ВНЖ для взрослого россиянина на два года стоит 57 тыс. 899 лир (1284 доллара) вместо прежних 6,5 тыс. лир (144 доллара). Для несовершеннолетних новый ВНЖ обойдется в 29,4 тыс. лир (637 долларов).

В службе поддержки иностранцев при Департаменте миграции комментировать причины увеличения пошлины отказались. Там отметили, что итоговая сумма зависит от типа ВНЖ, гражданства, возраста заявителя и других факторов.

При этом ранее власти Турции опровергли полный запрет на выдачу вида на жительство иностранцам в Стамбуле. Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие государственные банки принимают российских граждан только при наличии вида на жительство и права на работу.

В то же время один из крупнейших банков Турции, DenizBank, ужесточил условия открытия счетов даже для тех россиян, кто имеет вид на жительство и прописку в стране.