Турция почти в 15 раз подняла стоимость ВНЖ для россиян
Оформление туристического вида на жительство (ВНЖ) в Турции для граждан России теперь обойдется минимум в 620 долларов за год, сообщили журналистам профильные юристы.
Турецкие власти почти в 15 раз увеличили стоимость оформления вида на жительство для россиян. Теперь туристический ВНЖ на год обойдется не менее чем в 28 тыс. лир (620 долларов). Юристы, которые помогают с подготовкой документов, рассказали РИА «Новости», что ранее эта пошлина составляла всего 2000 лир (44 доллара).
Пошлина состоит из сбора за оформление карточки – 964 лиры (21 доллар), а также платы непосредственно за ВНЖ. В конце 2023 года за оформление ВНЖ платили 1875 лир, а к январю 2024 года сумма уже превышала 2000 лир. Для детей сумма пошлины меньше примерно на 25%.
По словам юристов, теперь оформление ВНЖ для взрослого россиянина на два года стоит 57 тыс. 899 лир (1284 доллара) вместо прежних 6,5 тыс. лир (144 доллара). Для несовершеннолетних новый ВНЖ обойдется в 29,4 тыс. лир (637 долларов).
В службе поддержки иностранцев при Департаменте миграции комментировать причины увеличения пошлины отказались. Там отметили, что итоговая сумма зависит от типа ВНЖ, гражданства, возраста заявителя и других факторов.
При этом ранее власти Турции опровергли полный запрет на выдачу вида на жительство иностранцам в Стамбуле. Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие государственные банки принимают российских граждан только при наличии вида на жительство и права на работу.
В то же время один из крупнейших банков Турции, DenizBank, ужесточил условия открытия счетов даже для тех россиян, кто имеет вид на жительство и прописку в стране.