Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.6 комментариев
На Урале школьнику в ходе конфликта на перемене сломали ребра
Ученик седьмого класса оказался в больнице с переломами ребер после инцидента со сверстником на перемене в одной из школ Екатеринбурга, сообщили в областной прокуратуре.
Ученик седьмого класса МАОУ СОШ № 147 Екатеринбурга был госпитализирован после конфликта с младшим школьником во время перемены. По словам представителей прокуратуры, шестиклассник применил силовой прием и перебросил старшеклассника через себя, после чего пострадавший пожаловался на сильную боль и был направлен в медицинское учреждение для обследования, сообщает ТАСС.
Местные СМИ уточняют, что ссора между школьниками разгорелась из-за запрета смотреть в чужой телефон. По данным городских пабликов, у пострадавшего диагностированы переломы ребер, а его состояние оценивается как стабильное.
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку ситуации. Ведомство оценит выполнение школой обязанностей по обеспечению безопасной среды для детей и защите их прав. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одной из школ Междуреченска Кемеровской области учитель стал фигурантом уголовного дела после применения силы к ученику.
Ранее в начале апреля подросток в школе в поселке Зайково Свердловской области выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета из-за спора об успеваемости. До этого в Верхней Пышме в той же области пятиклассник попал из пневматического пистолета в лоб однокласснику во время игры, после чего было возбуждено уголовное дело о халатности.