На Урале школьнику в ходе конфликта на перемене сломали ребра

На Урале школьник попал в больницу после конфликта на перемене

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ученик седьмого класса МАОУ СОШ № 147 Екатеринбурга был госпитализирован после конфликта с младшим школьником во время перемены. По словам представителей прокуратуры, шестиклассник применил силовой прием и перебросил старшеклассника через себя, после чего пострадавший пожаловался на сильную боль и был направлен в медицинское учреждение для обследования, сообщает ТАСС.

Местные СМИ уточняют, что ссора между школьниками разгорелась из-за запрета смотреть в чужой телефон. По данным городских пабликов, у пострадавшего диагностированы переломы ребер, а его состояние оценивается как стабильное.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку ситуации. Ведомство оценит выполнение школой обязанностей по обеспечению безопасной среды для детей и защите их прав. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.

