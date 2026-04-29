В Туапсе восстановили газоснабжение после атаки дронов ВСУ
В Туапсе восстановили подачу газа после атаки дронов ВСУ
В Туапсе вновь подали газ в микрорайон Грознефть после атаки беспилотника ВСУ, из-за которой временно приостанавливали подачу топлива, сообщили власти города.
Газоснабжение в Туапсе Краснодарского края полностью восстановлено после атаки беспилотников ВСУ. Об этом глава муниципалитета Сергей Бойко* сообщил в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в ходе пожара, возникшего после атаки, для безопасности была перекрыта газовая труба, снабжавшая часть жителей микрорайона Грознефть.
«Сегодня газоснабжение возобновлено», – отметил Бойко в своем сообщении. Он добавил, что сейчас в городе продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.
Ранее в среду в Туапсе удалось возобновить подачу электричества для более 400 абонентов, но еще 130 потребителей остаются без света.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль после пожара на НПЗ, возникшего из-за атаки БПЛА, однако рисков для здоровья жителей нет. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом