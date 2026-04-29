    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 21:46 • Новости дня

    В Туапсе восстановили газоснабжение после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Туапсе вновь подали газ в микрорайон Грознефть после атаки беспилотника ВСУ, из-за которой временно приостанавливали подачу топлива, сообщили власти города.

    Газоснабжение в Туапсе Краснодарского края полностью восстановлено после атаки беспилотников ВСУ. Об этом глава муниципалитета Сергей Бойко* сообщил в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в ходе пожара, возникшего после атаки, для безопасности была перекрыта газовая труба, снабжавшая часть жителей микрорайона Грознефть.

    «Сегодня газоснабжение возобновлено», – отметил Бойко в своем сообщении. Он добавил, что сейчас в городе продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.

    Ранее в среду в Туапсе удалось возобновить подачу электричества для более 400 абонентов, но еще 130 потребителей остаются без света.

    Кроме того, специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль после пожара на НПЗ, возникшего из-за атаки БПЛА, однако рисков для здоровья жителей нет. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе.


    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    Военкор Коц: Атаки ВСУ на Севастополь связаны с еврокредитом Украине

    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    29 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донская митрополия выступила в защиту девушек, которые танцевали возле кафедрального собора в Ростове-на-Дону. В митрополии подчеркнули, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский назвал подстрекателями людей, пожаловавшихся в полицию, подчеркнув, что они далеки от православной церкви, пишет агентство «Панорама». «Танцующие вызывают у меня меньше вопросов, чем подстрекающие», – заявил Петровский и добавил, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Инцидент произошел на улице Московской Ростова-на-Дону, где две сестры – 36 и 16 лет – устроили танец на фоне собора. Видео с их участием появилось в соцсетях и вызвало резкие обсуждения. После обращения в полицию девушек нашли, старшая из них записала видео с извинениями, пообещав не повторять поступка. Несмотря на раскаяние, на сестер были составлены административные протоколы по статье о публичном осквернении религиозных символов.

    Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале поддержал позицию митрополии, назвав ее «абсолютно верной реакцией» в ответ на «нелепый прессинг запретунами зумерш, станцевавших около собора в Ростове». Он отметил, что иногда «тикток – это просто тикток» и призвал не раздувать скандал на ровном месте.

    Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также усомнился в необходимости наказания, отметив, что реакция на поступок девушек оказалась несоразмерной. Комментируя в Telegram-канале позицию митрополии, он напомнил апокрифическую историю с императором Александром III, который отреагировал на обвинения в адрес пьяного солдата, плевавшего в сторону императорского портрета: «Дело прекратить. Передать имяреку, что я на него тоже плюю. Впредь моих портретов по кабакам не вешать».

    «О том же подумалось по «делу о ростовских танцовщицах». Разве что на них не наплевать, ибо злого умысла вовсе не вижу. И даже если бы был, очевидна несоразмерность. Кстати в отличие от ситуации 2012 года, когда «перформанс» был именно что направлен на подрыв сакральности Церкви», – написал архиепископ.

    Напомним, в 2012 году участницы панк-группы «Pussy Riot» (в 2025 году признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) в цветных балаклавах ворвались в храм Христа Спасителя в Москве и устроили танцы на амвоне. В итоге за хулиганство трое девушек были осуждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году трех студенток исключили из Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о готовности российских компаний выйти на рынок Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе российско-конголезских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что российские компании выражают готовность и желание работать на рынке Конго.

    По словам главы государства, стабильная внутриполитическая ситуация в Конго создает благоприятные условия для развития деловых отношений и открытия новых экономических возможностей, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что перспективы для сотрудничества между Россией и Конго существуют в различных сферах. Он подчеркнул, что страны уже развивают партнерство в области геологоразведки, энергетики, логистики и сельского хозяйства.

    «У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления», – сказал он.

    Напомним, в среду президент Конго прибыл в Кремль для переговоров с Путиным.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    29 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Туапсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что ключевую роль в тушении сыграла проведенная пенная атака, передает ТАСС.

    «Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ», – сообщили в МЧС.

    Как уточнили в ведомстве, к успеху ликвидации возгорания привели оперативное наращивание группировки пожарных и грамотное распределение сил по различным участкам завода.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе.

    29 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Турцию и Болгарию в содействии ущербу Черному морю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция и Болгария, являясь членами НАТО, несут коллективную ответственность за накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что страны альянса своими политическими решениями, финансированием, прямыми поставками оружия и информационной поддержкой способствуют негативным последствиям для региона, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, действия Киева наносят ущерб Черному морю, которое омывает и Турцию, и Болгарию. «Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар», – заявила Захарова.

    Она особо подчеркнула, что речь идет именно об «экологическом ударе» по Черному морю.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что руководство региона предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.

    29 апреля 2026, 16:46 • Новости дня
    Суд взыскал в доход России 27 связанных с экс-главой Ростовской области фирм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Октябрьский районный суд Краснодара постановил передать в доход России 27 коммерческих организаций, связанных с коррупционной схемой бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и аффилированных с ним бизнесменов.

    «Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Малюгина» и ООО «Конкур», а также еще 25 коммерческих организаций. Решение обращено к немедленному исполнению», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.

    Суд установил, что в 2000 году основатель одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России «Юг Руси» Кислов при содействии Чуба и его заместителя Станиславова воспользовался коррупционными связями для приобретения ростовского ипподрома. Предприятие было обанкрочено и продано Кислову за 7,5 млн рублей, хотя его рыночная стоимость составляла 2 млрд рублей.

    В начале апреля суд назначил рассмотрение конфискации имущества экс-губернатора Ростовской области. Ранее суд изъял имущество экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд рублей.

    Кроме того, суд Краснодара постановил изъять имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанных с ним лиц на сумму 10 млрд рублей.

    29 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После масштабного пожара на НПЗ в Туапсе, вызванного атакой БПЛА, специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль, однако в ведомстве подчеркнули - рисков для здоровья граждан нет.

    Риска для здоровья жителей в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе нет. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ее ведомства находятся на месте, проводят регулярные замеры и усиливают лабораторные мощности. По ее словам, ситуация находится под плотным контролем, все выявленные нарушения анализируются и при необходимости местных жителей своевременно информируют о необходимых мерах, передает ТАСС.

    Попова подчеркнула: «Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. Мы держим ситуацию под контролем очень плотно, усиливаем там свои лабораторные мощности, будем контролировать ситуацию. Сегодня риска для здоровья нет».

    Пожар на НПЗ в Туапсе начался в ночь на 28 апреля после атаки беспилотника, что привело к необходимости эвакуировать людей с ближайших улиц. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти и специалисты продолжают следить за развитием обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Туапсе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после удара украинских беспилотников. Специалисты установили дополнительные барьеры и усилили защитные меры на реке для предотвращения распространения загрязнения.

    Глава МЧС Александр Куренков лично руководит ликвидацией последствий ударов украинских дронов. А руководство Краснодарского края предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.


    29 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Песков назвал основные темы саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экономические и гуманитарные вопросы стали главными направлениями обсуждений на форуме Россия – Африка, сообщили в Кремле.

    Саммит Россия-Африка служит важной площадкой для обсуждения вопросов экономики и гуманитарного сотрудничества, . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на форуме особое внимание уделяется торгово-экономическим и инвестиционным связям, а также взаимодействию в культурной и гуманитарной сферах, пишет РИА «Новости».

    Вопросы безопасности также поднимаются в рамках саммита, однако, по словам Пескова, они обсуждаются в меньшей степени по сравнению с экономической и гуманитарной тематикой. В частности, пресс-секретарь объяснил это спецификой повестки форума на фоне обострения ситуации в Мали.

    Формат партнерского форума «Россия – Африка» был запущен в 2019 году. Первый саммит прошёл в Сочи в 2019 году, второй – в Петербурге в 2023 году. Следующая встреча лидеров стран состоится в Москве 28-29 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин предложил президенту Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в саммите Россия – Африка, который пройдет осенью в Москве.

    Ранее Путин утвердил проведение третьего саммита Россия – Африка в Москве. Для организации саммита создан специальный оргкомитет под руководством помощника президента России Юрия Ушакова.


    29 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Китай обнаружил сотни новых месторождений нефти и газа

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная программа геологоразведки стоимостью около 450 млрд юаней ( 65,7 млрд долларов) принесла Китаю 225 новых нефтегазовых месторождений на севере страны.

    В рамках нового этапа исследований специалисты нашли 225 крупных и средних объектов, передает РИА «Новости». На реализацию этого проекта государство направило около 450 млрд юаней, что эквивалентно почти 65,7 млрд долларов.

    «В Таримском, Ордосском бассейнах, а также в районе Бохайского залива обнаружено 225 крупных и средних месторождений, включая 13 нефтяных месторождений с запасами более 100 млн тонн и 26 газовых месторождений с запасами свыше 100 млрд кубических метров», – заявили в министерстве природных ресурсов КНР.

    Кроме того, страна активно осваивает ресурсы на континентальном шельфе и больших морских глубинах. Первая разведочная скважина глубиной 10 тыс. метров успешно достигла нефтяного пласта. Одновременно было запущено сверхглубокое газовое месторождение «Шэньхай-1».

    Эти достижения значительно укрепили позиции государства в сфере глубоководной добычи. Общий объем извлеченных на морском шельфе углеводородов уже превысил 90 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел в эксплуатацию крупногабаритное судно для гидроразрыва пласта.

    Китайская национальная нефтегазовая корпорация завершила бурение сверхглубокой скважины в Таримском бассейне.

    Компания «Газпром нефть» в феврале обнаружила крупнейшее за последние 30 лет нефтяное месторождение на Ямале.

    29 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    На Урале школьнику в ходе конфликта на перемене сломали ребра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ученик седьмого класса оказался в больнице с переломами ребер после инцидента со сверстником на перемене в одной из школ Екатеринбурга, сообщили в областной прокуратуре.

    Ученик седьмого класса МАОУ СОШ № 147 Екатеринбурга был госпитализирован после конфликта с младшим школьником во время перемены. По словам представителей прокуратуры, шестиклассник применил силовой прием и перебросил старшеклассника через себя, после чего пострадавший пожаловался на сильную боль и был направлен в медицинское учреждение для обследования, сообщает ТАСС.

    Местные СМИ уточняют, что ссора между школьниками разгорелась из-за запрета смотреть в чужой телефон. По данным городских пабликов, у пострадавшего диагностированы переломы ребер, а его состояние оценивается как стабильное.

    Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку ситуации. Ведомство оценит выполнение школой обязанностей по обеспечению безопасной среды для детей и защите их прав. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одной из школ Междуреченска Кемеровской области учитель стал фигурантом уголовного дела после применения силы к ученику.

    Ранее в начале апреля подросток в школе в поселке Зайково Свердловской области выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета из-за спора об успеваемости. До этого в Верхней Пышме в той же области пятиклассник попал из пневматического пистолета в лоб однокласснику во время игры, после чего было возбуждено уголовное дело о халатности.


    29 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Захарова пообещала ответ России на отказ ЕС аккредитовать журналиста

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва намерена ответить на решение Брюсселя отказать шеф-корреспонденту РИА «Новости» Юрию Апрелеффу в аккредитации при органах Европейского союза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «На русофобские шаги Европейской комиссии по притеснению российских СМИ будет дан адекватный ответ», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Франция объявила о пересмотре порядка аккредитации для российских журналистов.

    29 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    Захарова предупредила Западную Европу о последствиях «ядерного шантажа» Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западная Европа рискует первой столкнуться с последствиями «ядерного шантажа» со стороны Владимира Зеленского, который выпрашивает у западных стран ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями, причем Западная Европа рискует стать первой жертвой этого самого ядерного шантажа», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности для Украины.

    До этого он заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.

    29 апреля 2026, 17:34 • Новости дня
    Росатом запустил в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил журналистам, что с 27 апреля атомный энергоблок №1 Курской АЭС-2 находится в промышленной эксплуатации.

    «С середины дня понедельника атомный энергоблок №1 Курской АЭС-2 находится в промышленной эксплуатации», – сказал он, назвав запуск энергоблока «подарком Родине» к 1 Мая, передает РИА «Новости».

    На этой неделе Ростехнадзор выдал заключение о готовности первого энергоблока Курской АЭС-2. В январе губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства третьего блока Курской АЭС-2.

    29 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба открыли торги среды в зеленой зоне, оттолкнувшись от отметки 528 долларов за тысячу кубометров.

    Показатель прибавил более одного процента к уровню закрытия предыдущей сессии, передает РИА «Новости». К утру стоимость тысячи кубометров достигла 533 долларов на лондонской бирже ICE.

    В марте средняя стоимость голубого топлива выросла почти на 60% по сравнению с февралем. Резкий скачок спровоцировало обострение конфликта на Ближнем Востоке и удары по Ирану. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов.

    Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цены остаются на 37% выше показателей конца зимы.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным максимумом за всю историю торгов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале новой торговой недели газовые котировки на европейском рынке закрепились ниже отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    До этого стоимость майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла до 548 долларов.

    Днем ранее цена голубого топлива на торгах превысила 541 доллар.

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

